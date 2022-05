Multe fino a 300 euro per i sacchi dei rifiuti senza chip

Raccolta puntuale

Giro di vite a Rescaldina: da domani non saranno più ritirati, dal 23 maggio scatteranno le sanzioni.

Multe fino a 300 euro per i sacchi dei rifiuti non conformi.

Multe per chi espone i rifiuti indifferenziati nei sacchi sbagliati

Succede a Rescaldina, dove il giro di vite scatterà da lunedì 9 maggio 2022. Da domani infatti i sacchi non conformi non saranno ritirati e dal 23 maggio scatteranno le sanzioni. "Per scoraggiare comportamenti scorretti, il Comune di Rescaldina e Aemme Linea Ambiente avvisano la cittadinanza che da lunedì 9 maggio gli operatori non raccoglieranno più i rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze all’interno di sacchi diversi da quelli grigi con il chip, consegnati esclusivamente dal Comune: a fornire ai cittadini la motivazione della mancata raccolta sarà un adesivo color giallo fluorescente con la scritta 'sacco non conforme', abbinata ad una serie di altre informazioni utili" spiega l'Amministrazione comunale in una nota. "L’adesivo rappresenterà un avviso bonario, utile ai cittadini per mettersi in regola: a partire da lunedì 23 maggio, infatti, chi continuerà a conferire i rifiuti in modo improprio sarà passibile di sanzione. Ogni situazione non conforme, infatti, verrà segnalata all’accertatore ambientale, che insieme alla Polizia Locale verificherà la non conformità ed emetterà le conseguenti sanzioni". I controlli non si limiteranno alla tipologia di sacco utilizzato, ma verteranno anche sui rifiuti contenuti nei sacchetti, al fine di verificare la corretta differenziazione dei materiali da parte delle utenze.

Ecco tutti i comportamenti scorretti che saranno sanzionati

L’importo della sanzione va da 50 a 300 euro per le utenze che: conferiscono rifiuti indifferenziati senza utilizzare i sacchi grigi con chip; espongono rifiuti con sacchi/bidoncini senza differenziare correttamente i diversi materiali; vengono rintracciate a buttare spazzatura domestica nei cestini stradali; espongono i sacchi/bidoncini a orari non conformi al regolamento.

E se avete esaurito i sacchi grigi col chip? Ecco come ottenerne altri

Chi avesse esaurito i sacchi grigi con il chip (in uso in tutti i Comuni in cui è attiva la Raccolta puntuale) può tranquillamente ritirarne altri presentandosi con la propria Crs (tessera sanitaria) allo Sportello Igiene urbana (via Tintoretto), aperto il mercoledì, dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato, dalle 08.30 alle 12.30. Per informazioni è a disposizione il numero verde gratuito 800.196363 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13.