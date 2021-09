Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Santo Stefano Ticino nelle campagne sulla tutela del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei mozziconi dispersi nell’ambiente, promuovendo ed affermando una nuova cultura della sostenibilità urbana.

Mozziconi: il Comune "attrezza" i cestini

In particolare, nel tentativo di modificare un gesto sbagliato, che è quello di abbandonare un mozzicone per terra, dieci cestini del territorio sono stati dotati di appositi elementi per spegnere il mozzicone e smaltirlo all’interno del contenitore stesso. "L’Amministrazione comunale di Santo Stefano Ticino in questo senso vuole essere artefice di un cambio di comportamenti rispetto ad abitudini sbagliate come gettare un mozzicone a terra, un gesto che nella maggior parte dei casi viene compiuto senza riflettere, in modo automatico e che non deve essere ignorato - afferma Paolo Pavan, consigliere delegato all'Ambiente - Il tentativo è quello di modificare le abitudini sbagliate, fornendo gli adatti strumenti e ritrovando un senso civico vero, perché prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura del territorio in cui viviamo, di noi stessi e degli altri".