Mozione sulla legalità: il sindaco propone un "tavolo di confronto" intercomunale

Come annunciato nell'ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, ha portato all'ordine del giorno della massima assise cittadina di lunedì scorso, 30 settembre, una mozione-dibattito, aperta a proposte e contributi da parte di tutti i membri del Consiglio, rispetto a possibili iniziative o all'adozione di strumenti in grado di promuovere il pieno rispetto della legalità, puntando al contrasto dei fenomeni legati alla criminalità organizzata presenti anche nei nostri territori.

«L'idea, elaborata grazie al confronto con parecchi colleghi dei Comuni vicini, è quella di organizzare un tavolo o una conferenza permanente, in grado di riunire tutti gli amministratori locali, almeno quelli dell'Abbiatense che già collaborano su molti fronti a partire da quello sociale – ha detto il primo cittadino di Abbiategrasso di fronte all'intero Consiglio - Questo perché la criminalità organizzata continua a diffondersi in forme sempre più sofisticate e tende ad insinuarsi ovunque, ma soprattutto laddove vi siano possibilità economiche rilevanti. Voglio inoltre ricordare che l'Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha già adottato tutte le procedure previste dalla legge a garanzia della correttezza dell'azione amministrativa e delle norme anticorruzione, ma il confronto tra enti è senza dubbio proficuo e può risultare utile per conoscere e condividere iniziative già sperimentate da altri. Infine – ha concluso Nai- voglio precisare che la proposta della costituzione di un tavolo di confronto territoriale non dovrà comunque trascurare le iniziative cittadine che da sempre vengono intraprese all'interno delle scuole, promuovendo incontri e dibattiti sui temi della legalità così come l'organizzazione di giornate o momenti particolarmente significativi, anche a livello istituzionale, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e della criminalità organizzata».