Grande successo per la tradizionale manifestazione, ideata e organizzata da Confcommercio Abbiategrasso. Una cinquantina le attività in gara, ammirate da tutti per cura nell’allestimento, creatività e impegno.

Mostra concorso delle vetrine: ecco tutti i vincitori

Questi i risultati della giuria tecnica, composta da giornalisti, fotografi e rappresentanti dell’Hospice, per omaggiare il quale è stato suggerito il tema facoltativo della Cura, accolto dalla maggioranza dei partecipanti:

PRIMO PREMIO ASSOLUTO:

Uso & Riuso, via San Carlo

PRIMO PREMIO CATEGORIA NON ALIMENTARI:

26 Eco Boutique, viale Manzoni

SECONDO PREMIO CATEGORIA NON ALIMENTARI:

Sironi Boutique, corso Italia

TERZO PREMIO CATEGORIA NON ALIMENTARI:

Polvere di stelle, piazza Cavour

PRIMO PREMIO CATEGORIA ALIMENTARI:

Gastronomia Fasani, passaggio Centrale

SECONDO PREMIO CATEGORIA ALIMENTARI:

Panificio Moia, via Palestro

TERZO PREMIO CATEGORIA ALIMENTARI:

Al Frutteto, via Mameli

PREMIO ALL'IRONIA SUPER PEPPINO:

Premiata Salumeria Meloni, corso Italia

MENZIONI SPECIALI DELLA GIURIA TECNICA

Premio Moschino: L'Iride

Premio suggestione: Ottica Balzarotti

E' possibile votare fino al 12 novembre

Come da tradizione, fino al 12 novembre sarà possibile votare attraverso la pagina facebook del portale di marketing territoriale www.parconaviglio.com a questo link: https://www.facebook.com/media/set?vanity=naviglioabbiategrasso&set=a.1116012420312419