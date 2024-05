Morte del bimbo di 7 mesi: la precisazione dell'Asst Ovest milanese

Dopo la terribile notizia della scomparsa di un bambino di 7 mesi a Magenta per un malore, l'Asst Ovest milanese ha voluto precisare quanto accaduto.

In merito agli articoli pubblicati in data 8 maggio 2024 sugli organi di stampa, riguardanti il decesso di un infante di 7 mesi presso l’Ospedale Fornaroli di Magenta, si descrive di seguito la successione degli eventi relativi al caso subito dopo l’accesso presso la struttura ospedaliera:

"Si tiene a precisare che il lattante non è stato mai sottoposto ad intervento chirurgico per asportazione di adenoidi la settimana prima del decesso né ad altro tipo di intervento, presso l’Ospedale di Magenta in particolare, nè in altri ospedali dell’Asst Ovest Milanese. Lunedi 6 maggio a metà mattina l'equipe del PS di Magenta viene allertata per invio da Abbiategrasso di lattante affetto da “patologia neurologica in arresto cardiorespiratorio” occorso al proprio domicilio e nessuna risposta alle manovre rianimatorie prolungate. Il piccolo giunge in PS in ambulanza accompagnato da équipe del 118. Viene riferito dal personale sanitario del 118, che il piccolo è stato trovato dai genitori in stato di incoscienza nel lettino con attività respiratoria inefficace. Le condizioni all'arrivo deponevano già per un quadro estremamente critico, tuttavia si sono prolungate le manovre rianimatorie ai fini di evidenziare possibili cause reversibili dell'arresto cardiaco, di fatto escluse. Al termine di ciò non si è potuto che constatare l'exitus, fornendo a questo punto assistenza alla famiglia".