Morta la moglie dello storico coach dell’Olimpia Sandro Gamba

Si è spenta ieri, domenica sera, all'ospedale di Rho, dopo una lunga malattia Stella Del Mauro, moglie dello storico coach dell'Olimpia Sandro Gamba.

Dopo cinque anni di fidanzamento si erano sposati nel 1963 Non hanno avuto figli.

Una coppia durata per 65 anni e fino agli ultimi giorni, 20 dei quali vissuti ad Arese.

Per gli appassionati di basket la ‘sciura Stella’ era una presenza rassicurante in prima fila

Le esequie sono state fissate nella giornata di venerdì 22 settembre ad Arese, dove, appunto, la coppia risiedeva da oltre 20 anni.

La nota di Milano

"L'Olimpia ha perso una delle sue ladies più apprezzate. Stella Gamba è stata per tutta la vita al fianco del grande Sandro, lo è stata fino a ieri quando dopo qualche settimana di difficoltà si è spenta. La proprietà dell'Olimpia, il Sig. Giorgio Armani, il Presidente Leo Dell'Orco, Coach Ettore Messina e tutta la famiglia del club oggi si stringono in un abbraccio fortissimo attorno al guerriero di via Washington, chiamato a superare un momento dolorosissimo. Stella Gamba era stata accanto al Coach fino al giorno del ritiro della sua maglia numero 8 lo scorso anno. Dietro le quinte aveva tessuto la trama dell'organizzazione dell'evento, la presenza dei nipoti, il sostegno dei suoi ex giocatori e compagni di squadra, aveva corretto, precisato, si era adoperata perché tutto fosse perfetto, incluso il discorso - breve e incisivo - del Coach di fronte ai 10.000 spettatori del Mediolanum Forum. Era stata la vera regista della serata, una presenza discreta anche durante la cerimonia ma fortissima. Ci mancherà."

