Morimondo: il borgo più cliccato sul web

Il piccolo comune lombardo dominato da un’antica abbazia, fondato dai monaci cistercensi in epoca medievale, è la destinazione perfetta per una gita fuori Milano. Oltre ad avere un passato storico di grande rilievo, è uno dei borghi più belli d’Italia.

Secondo l’ultima Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia che si è svolta il mese scorso a Sambuco in Sicilia, Morimondo risulta il borgo con il maggior numero di visualizzazioni, ciò significa che è molto ricercato su Internet.

«Siamo orgogliosi di questo risultato, ci onora – ha esordito Alberto Gelpi assessore al Commercio, Sport e Arredo urbano – Vuol dire che nell’ultimo decennio abbiamo lavorato bene e in questa direzione, quella di valorizzare l’offerta turistica del paese e creare strutture in grado di esaudire le richieste dei visitatori che ogni fine settimana a migliaia raggiungono Morimondo. La vicinanza a Milano favorisce questo flusso e l’iscrizione al sito www.borghipiubelliditalia.it ha avvalorato il nostro ruolo. Nel 2021 eravamo al terzo posto, lo scorso anno siamo saliti al gradino più alto e vogliamo rimanerci. Ora il nostro impegno è quello di creare una struttura recettiva sempre più efficiente, in grado di tutelare il territorio e i nostri cittadini».