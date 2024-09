Morimondo: festa Patronale al borgo

Weekend di eventi nella splendida cornice dell’Abbazia di Morimondo, uno dei borghi più belli d’Italia.

Il programma

Il programma della Festa di San Bernardo 2024 prende il via questa sera, venerdì 20 settembre 2024, alle 21 al Chiostro dell’Abbazia (accesso dalla piazza del Municipio) con la nuova produzione firmata Teatro dei Navigli: lo spettacolo Marco Polo: viaggi e bagagli, che commemora il settecentenario della morte del grande viaggiatore e che ha debuttato nel febbraio 2024 nel corso del Carnevale più famoso del mondo, il Carnevale di Venezia.

La sera successiva, sabato 21 settembre, alle 20 la Corte dei Cistercensi ospita la Cena dei Lecatund con musica dal vivo. Durante la serata è anche in programma la proiezione delle foto Ricordi sulla comunità di Morimondo e della lotteria a premi.

Il programma della Festa di San Bernardo 2024 a Morimondo prosegue domenica 22 settembre con la Messa Solenne alle 11.30 presso l'Abbazia, seguita da un aperitivo in piazza offerto dalla Pro Loco, mentre per le vie del paese è allestito il mercatino dell'hobbistica.

Alle 15.30 in piazza dell'Abbazia hanno luogo i Giochi delle Contrade; al termine si tiene una risottata per tutte le contrade nel piazzale dell'oratorio. Alle ore 21.00 è poi in programma la tradizionale processione con la statua di San Bernardo per le vie del paese, seguita dalla tombolata e dallo spettacolo di fuochi d'artificio che conclude la manifestazione.