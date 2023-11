Moorea e Sebastiano campioni mondiali di ballo

Due talenti smisurati saliti sul tetto del mondo grazie ad impegno, dedizione e tanto allenamento. Moorea Farinaccio e Sebastiano Grande della Vip Dance di Corbetta si sono laureati campioni mondiali di ballo in occasione della World Cup Challenge, tenutasi ad Elblag (Polonia).

La competizione, della World Dance Sport Federation, alla quale è affiliata la Federazione Italiana Danza Sportiva si è tenuta nei giorni scorsi ed ha visto i due giovani talenti del ballo protagonisti indiscussi.

Seppur giovani, i due atleti, che ballano insieme dal 2019, vantano già un palmares di grande rispetto con tre titoli italiani consecutivi under 21 ed un terzo posto ottenuto proprio ai mondiali lo scorso anno nella medesima categoria. Quest’anno però avendo compiuto i 21 anni, sono passati nella categoria «adult» ed hanno sbaragliato subito la concorrenza aggiudicandosi il primo posto. Un risultato straordinario che è la prova lampante del talento dei due giovani.

«È stata una grandissima emozione - raccontano i due ballerini - Abbiamo fatto un percorso molto lungo fatto di tanta fatica, allenamenti e sacrifici. Quando però ottieni questo risultato tutto passa in secondo piano e rimane solo la gioia per questo bellissimo risultato».

I due ragazzi hanno poi voluto ringraziare chi gli è stato accanto nel corso di questo periodo e li ha aiutati a dare sempre il meglio in pista da ballo.

«Ringrazio sicuramente i miei genitori che, anche se sono distanti in Sicilia, non hanno mai smesso di farmi sentire il loro amore e la loro vicinanza». Un ringraziamento per la famiglia anche per Moorea: «Sembra quasi scontato, ma l’affetto della famiglia e delle persone che ci supportano ogni giorno non è mai mancato e a loro va il grazie più grande».