Moorea Farinaccio e Sebastiano Grande sono campioni italiani 2021 di ballo. I due talenti della Vip Dance di Corbetta hanno trionfato agli assoluti di danza sportiva di Foligno nella categoria under 21.

Una coppia affiatata che ha raggiunto un traguardo storico: «Questo primo posto ci consentirà loro di rappresentare l’Italia al Campionato del Mondo di Rotterdam, in agenda ad ottobre», spiegano.

Moorea e Seba campioni nazionali di ballo... bis

Per i due talenti, si tratta di un gradito bis: già nel 2020, infatti, Moorea e Sebastiano avevano vinto il titolo. Poi la pandemia ha fermato le competizioni, ma non la voglia di ballare e dimostrare la propria bravura.

A caccia del titolo mondiale

A guidarli, anche attraverso i mesi difficili della pandemia, mamma Monia e papà Marco, che in pista hanno regalato soddisfazioni e ancora oggi sono dei validi maestri per la figlia Moorea e il suo partner Sebastiano Grande, siciliano. Per loro, che ballano dall’età di 5 anni, una soddisfazione immensa, che ripaga sacrifici e duri allenamenti e li porta, a 18 anni, sulla scia di un sogno: portare la danza sportiva italiana sul tetto del mondo.