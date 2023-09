Monsignor Michele Di Tolve è diventato vescovo

Monsignor Michele Di Tolve diventa vescovo: la cerimonia per il sacerdote attivo a Rho.



Monsignor Michele Di Tolve, la cerimonia

"La Chiesa di Roma ha bisogno della chiesa di Milano alla quale oggi doniamo una persona valida come Monsignor Michele Di Tolve". Con queste parole l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha iniziato in Duomo le celebrazioni per l'ordinazione a Vescovo ausiliario di Monsignor Michele Di Tolve parroco delle parrocchie di San Giovanni e Passirana di Rho. Un Duomo pieno di rhodensi, dal sindaco Andrea Orlandi con tutta la Giunta al consigliere regionale Carlo Borghetti al colonnello Cassese al capitano Maggiore Daniela De Nuzzo responsabile della Compagnia di Rho al comandante della Stazione dei Carabinieri Luigi Pino ai rappresentanti della Guardia di finanza. Nelle prime file della basilica emozionatissima la mamma del sacerdote. I cori che accompagnano la funzione sono delle parrocchie di Grancia di Lainate, San Giovanni Rho, Passirana, e Novate Milanese dove Monsignor Di Tolve è stato in questi anni.

La festa continua

Una serie di appuntamenti per salutare don Michele Di Tolve. La festa prosegue nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre. Sabato alle 15.45 è previsto il ritrovo con bambini, ragazzi e giovani presso l’oratorio di Passirana. Da qui si formerà un corteo che insieme al Vescovo Di Tolve attraverserà il centro di Passirana fino alla chiesa parrocchiale dove alle 17 sarà celebrata la messa, al termine della quale è previsto un rinfresco. Domenica 10 la festa si terrà, invece, a San Giovanni: ritrovo alle 9.15 all’oratorio di via Diaz da davo partirà una camminata fino alla chiesa di via Chiminello dove alle 10 il Vescovo celebrerà la Messa. Al termine inaugurazione della nuova sezione primavera della scuola dell’infanzia e rinfresco nel cortile davanti alla palestra. Sia a Passirana sabato che domenica a San Giovanni, tutti avranno la possibilità di salutare personalmente il Vescovo.