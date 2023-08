Monsignor Di Tolve diventa Vescovo ausiliare a Roma

E' arrivato il giorno della nomina ufficiale di Monsignor Di Tolve, parroco di Rho e Passirana, a vescovo ausiliare della diocesi di Roma.

Monsignor Di Tolve: la nomina a vescovo ausiliare

Sabato 2 settembre, alle 10.30, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in Duomo l’ordinazione episcopale di mons. Michele Di Tolve, nominato lo scorso 26 maggio da Papa Francesco Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma.

Insieme a mons. Delpini, i vescovi con-consacranti saranno il Vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, Cardinale Angelo De Donatis, e il Vescovo ausiliare della Diocesi di Milano, mons. Luca Raimondi. Numerosi i concelebranti, tra cui i Cardinali Oscar Cantoni, Vescovo di Como, e Francesco Coccopalmerio.

La storia di Monsignor Di Tolve

Nato a Milano nel 1963, ordinato sacerdote nel 1989 dal Cardinale Carlo Maria Martini, dopo alcune esperienze come vicario parrocchiale e il periodo in Curia come responsabile del Servizio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica e del Servizio per la Pastorale Scolastica, mons. Di Tolve è stato, dal 2014 al 2020, Rettore del Seminario arcivescovile di Milano. Dal 2020 è stato parroco delle chiese di S. Giovanni Battista a Rho (MI) e di Sant’Ambrogio ad Nemus a Passirana Milanese di Rho (MI).

Poco dopo l’annuncio della nomina episcopale, il 5 luglio scorso Papa Francesco ha scelto mons. Di Tolve come nuovo Rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore raccomandandogli di rafforzare i rapporti tra le realtà di formazione al sacerdozio presenti nella Diocesi di Roma e di coordinarne le attività.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube della Diocesi di Milano e su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).