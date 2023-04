Monsignor Delpini riceve il Premio Bontà

Villa Cagnola a Gazza Schianno ha ospitato negli scorsi giorni durante l'Intermeeting Lions Club Varese Insubria, U.N.C.I. Unione Nazionale Cavalieri d'Italia di Parabiago Sua Eminenza Monsignor Mario Delpini Arcivescovo di Milano per una riflessione su Carità, Mondo Associazionistico e bisogno assoluto di fare rete tra Associazioni ed Istituzioni.

Premio bontà a Monsignor Delpini

La presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Varese Dott. Salvatore Rosario Pasquariello ha consentito al Presidente UNCI Cav. Danilo Francesco Guerini Rocco di consegnare al porporato il Premio Unci 2023, Premio Bontà; affidando proprio al Prefetto l'incarico della consegna dell'importante riconoscimento.

Il Responsabile Donne Cav. Giancarla Mantegazza, coadiuvata dal Segretario Cav. Franco Guidetti ha enunciato la motivazione

"Uomo del Fare. Umile servitore della comunità ha introdotto nella diocesi la capacità di ascolto attivo con l'impegno nel sostenere le necessità dei disadattati e dei più bisognosi."

La consegna delle pergamene

Momento importante la consegna delle pergamene di appartenenza ai nuovi Soci Unci, Dott.sa Silvia Nanni, Dott.sa Claudia Gerbino e i Past Governatori Lions Gino Ballestra e Ercole Milani. In contemporanea il Lions Club Varese Insubria, Presidente Roberta Manfroi, su iniziativa del sodalizio ed in particolare dei Soci Alen Caiola ed Elena Merella Paolucci ha voluto destinare a Sua Eminenza il più importante riconoscimento della Fondazione Lion, LCIF, la Melvin Jones Fellows.

Il Governatore Francesca Fiorella Trovato e il Primo Vice Governatore Alberto Frigerio hanno appuntato il Distintivo accompagnato dalla rituale targa. Sua Eccellenza il Prefetto Pasquariello ha chiuso la serata rendendo partecipi i presenti su quanto lo Stato, attraverso l'Istituzionale rappresentanza locale, la Prefettura sia in sintonia con le parole dell'Arcivescovo attraverso tavoli istituzionali, ad esempio quello sul disagio giovanile, che nel concetto di rete accomunano Istituzioni, uomini e donne della società civile con provate competenze; dimostrazione reale di come il fare sia una caratteristica di chi nel pieno rispetto delle relative funzioni si spende per il bene comune.