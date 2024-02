Monsignor Delpini in visita a Busto Garolfo e Olcella

La visita pastorale dell'arcivescovo di Milano ha toccato anche Busto Garolfo e Olcella.

La visita pastorale di monsignor Delpini ha toccato anche Busto e Olcella

Domenica 4 febbraio monsignor Mario Delpini ha fatto tappa prima nella frazione e poi nel capoluogo. In entrambi i casi la visita si è aperta al cimitero, dove l'arcivescovo è stato accolto dal parroco e da un gruppo di fedeli. Terminata la preghiera s è svolto il corteo in auto verso la chiesa parrocchiale. A Olcella monsignor Delpini ha poi incontrato il Consiglio pastorale unificato e i Consigli per gli affari economici delle due parrocchie, ha presieduto la celebrazione dei Vespri e al termine ha consegnato ai nonni la Regola di vita e ha salutato i chierichetti in sacrestia. A Busto Garolfo ha incontrato nel salone San Carlo le famiglie dei ragazzi dell'iniziazione cristiana delle due parrocchie, ha presieduto la Messa delle 18.30 e al termine ha consegnato la Regola di vita ai nonni e ha salutato i chierichetti in sacrestia. La giornata si è chiusa con il saluto con il Corpo musicale Santa Cecilia.

L'arcivescovo di Milano ha incontrato anche i residenti della Casa Famiglia

L'arcivescovo ha fatto visita anche a residenti, operatori e famigliari della Casa Famiglia di Busto Garolfo del Gruppo Sodalitas.

Sottolinea la coordinatrice Laura Vismara:

"Dobbiamo ringraziare per l’attenzione riservata sia il nostro parroco don Ambrogio, sia lo staff del nostro arcivescovo che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso gli anziani e i più fragili”.

L'arcivescovo, durante la sua presenza in Casa Famiglia, ha visitato entrambi i saloni, impartendo la sua benedizione a tutti i presenti e donando loro un'immaginetta sacra raffigurante la Pietà del Rondanini. Ammirazione, entusiasmo, applausi e gioia. Questa l’accoglienza che tutta la Casa Famiglia ha riservato all’alto prelato della Chiesa al vescovo di Milano che nei giorni scorsi aveva già fatto visita alle Case Famiglia dell’Alto Milanese di San Vittore Olona e Villa Cortese.

Aggiunge la coordinatrice della Casa Famiglia:

"I nostri residenti hanno donato all'Arcivescovo un cofanetto contenente 'l'Ametista', simbolo della nostra Casa Famiglia, pietra preziosa che incarna anche i significati di amore, spiritualità, sobrietà e buona salute. Una domenica davvero speciale che ha fatto bene in primis all’animo di tutti i presenti infondendo fiducia e serenità per il futuro".