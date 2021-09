Monsignor Delpini a Legnano per la la chiesa di San Giovanni

È in corso in questi minuti a Legnano la liturgia di dedicazione della chiesa di San Giovanni Battista.

A concelebrare la Messa, iniziata alle 17.30, è giunto anche l'arcivescovo monsignor Mario Delpini. Presenti le autorità, tra le quali il sindaco Lorenzo Radice.

"Grazie di essere venuto, eccellenza, e grazie a tutti voi concelebranti, alle autorità e ai fedeli che hanno voluto rendere questo momento speciale - ha detto in apertura l'amministratore parrocchiale don Walter Zatta - Un momento di Chiesa, preparato in questi 50 anni in cui la nostra comunità di San Paolo si è strutturata. Ringrazio e saluto anche tutti quelli che ci seguono in streaming. Che questo sia un momento di intensa preghiera e lode al Signore, nel quale ciascuno di noi si senta pietra viva di questo edificio che è stato costruito grazie alla generosità di tante persone".