Monopattini, la proposta: casco obbligatorio, assicurazione e corso di abilitazione

Dopo lo stop hai monopattini elettrici a Parigi anche in Regione Lombardia si torna a parlare del tema. L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente ha ricordato come già da tempo la regione si sia mossa:

“C’è già una nostra proposta di legge approvata in Consiglio regionale e inviata in Parlamento, che introduce l'obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni, l'obbligo di copertura assicurativa per tutti e la frequenza di un corso di abilitazione per i conducenti minorenni" ha spiegato Lucente

Da Parigi a Milano, come affrontare il tema dei monopattini elettrici

Facendo riferimento diretto al referendum di Parigi l’assessore ha poi aggiunto:

"Il referendum dimostra in maniera inequivocabile che quella sui monopattini non è una sfida ideologica e divisiva, legata a logiche partitiche. Piuttosto si tratta di una battaglia di buon senso, da compiere unicamente per l'incolumità dei cittadini e la sicurezza delle nostre strade".

Ed ha concluso con un appello rivolto al Sindaco di Milano Sala

"Non c'è più tempo da perdere. Di fronte al proliferarsi di incidenti, anche gravi, è necessaria una regolamentazione rigida e precisa. Perciò, dopo aver proposto una legge, nelle prossime settimane chiederò un incontro al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, città dove il fenomeno è esploso da tempo in tutta la sua gravità. È importante aprire un confronto costruttivo sulla tematica, sempre più di attualità. Perché l'obiettivo delle istituzioni deve essere agire per il bene della collettività".