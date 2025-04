Nelle prossime settimane diventerà effettivo il cambio di viabilità nella zona del “Palo” a Vittuone, come già preannunciato nei mesi scorsi.

Modifiche alla viabilità in zona Palo

Da qualche tempo, ormai, si ripetono incidenti stradali e disagi nella zona della via 24 Maggio. Nelle ore serali, per sconsiderato abuso di alcool ed alta velocità, sono stati gravemente danneggiati diversi veicoli in regolare sosta davanti alle abitazioni. Si interverrà quindi con una modifica della viabilità nel quadrilatero ricompreso tra le vie: 25 Aprile - Milano - 4 Novembre - Marconi.

All’interno: 24 Maggio, largo 20 Settembre, 2 Giugno, 1° Maggio.

La modifica della viabilità sarà istituita con la collocazione della nuova segnaletica e a seguito di lavori che consentiranno di accedere in entrata ed in uscita dal parcheggio di via 20 Settembre verso la rotatoria sulla via 25 Aprile e la via Milano.

Nuovi parcheggi e flussi di traffico

Oltre a ridurre il pericolo per i cittadini, la nuova circolazione contribuirà a regolare i flussi in entrata ed in uscita nel centro urbano e consentirà l’istituzione di nuovi parcheggi, in particolare nella zona della scuola di via 4 Novembre.

Nell’immagine allegata si evidenziano i sensi di marcia. Le modifiche più importanti riguardano le inversioni di senso delle vie 24 Maggio, Marconi e 1° Maggio e l’istituzione del senso unico in entrata della via 4 Novembre.

Saranno inevitabili alcuni disagi iniziali per i Cittadini, abituati ad una viabilità stabilizzata nel tempo. Ma si confida nella consapevole collaborazione dei Vittuonesi affinché sia possibile una maggiore sicurezza e una più scorrevole circolazione.