Mobilità scolastica più sostenibile: nuovi portabiciclette per le scuole superiori di Arese

Si è appena conclusa la "Settimana europea della mobilità sostenibile" (16-22 settembre 2022), il cui tema annuale è "Migliori connessioni". Con questo tema si cerca di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi.

In particolare gli obiettivi sono: aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva e raggiungere e creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico.

Cinque sono i pilastri individuati per le "Migliori connessioni": le persone; i luoghi; il trasporto pubblico; la pianificazione e la politica.

Su questa linea si è mossa la comunità aresina, proponendo nell’ambito del Bilancio Partecipativo edizione 2021 il progetto per attuare un “Piano della mobilità sostenibile scolastica articolato su più livelli: iniziative di sensibilizzazione e progettazione di servizi e strutture (strade scolastiche e piste ciclabili) con oggetto la mobilità scolastica sostenibile, che coinvolga Comune, scuola e cittadini per diffondere ad Arese la mobilità sostenibile nel tragitto casa-scuola; formazione agli studenti delle scuole superiori per la progettazione di una app di carpooling rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado e incremento di rastrelliere per biciclette da collocare all'interno delle aree pertinenziali dei plessi scolastici di ogni ordine e grado.”

Oggi, venerdì 23 settembre, si realizza una parte del progetto con la posa di rastrelliere per biciclette di tipo moderno, studiate per poter alloggiare anche bici con ruote larghe e legarle in modo stabile e sicuro.

Le rastrelliere sono state installate in tutte le scuole secondarie di secondo grado di Arese (Liceo Artistico Fontana, Liceo Scientifico Falcone e Borsellino, C.F.P. del Centro Salesiano).