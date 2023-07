Miss Suzzara Lombardia va alla lainatese Francesca

Incoronata durante le selezioni di Miss Italia in Lombardia come Miss Suzzara 2023 la lainatese Francesca Benedetta Tammaro, 18 anni.

Francesca Tammaro di Lainate è Miss Suzzara

Ieri, giovedì 6 luglio presso Piazza Garibaldi a Suzzara si sono svolti due importanti appuntamenti, organizzati da Alessandra Riva esclusivista di Miss Italia in Lombardia in collaborazione con la Proloco di Suzzara: la selezione regionale di Miss Suzzara e la finale regionale di Miss Miluna Lombardia.

Alle ore 14.00 del primo pomeriggio c’è stato il casting regionale per le nuove iscritte organizzato da Rial Events, dove sono state scelte le concorrenti protagoniste dell’intero Tour Miss Italia Lombardia 2023. Alle 15.00 si sono unite alle idonee e hanno creato il gruppo delle partecipanti al titolo di Miss Suzzara 2023.

I pomeriggio è proseguito con una serie di attività, che hanno visto protagoniste le concorrenti al titolo Regionale di Miss Miluna Lombardia e la selezione di Miss Suzzara 2023: shooting fotografici, riprese video nei luoghi più caratteristici e iconici della città di Suzzara: un programma social pianificato ad hoc che ha permesso al pubblico del web di conoscere le bellezze del posto e soprattutto la bellezza e il carisma delle ragazze in gara attraverso post, stories e reel che hanno loro stesse promosso attraverso i loro profili IG. Inoltre, è stato possibile seguire l’intera giornata sui profili social di Miss Italia Lombardia che hanno documentato story dopo story questo imperdibile appuntamento.

Alle ore 17:00 sono state effettuate le prove su palco e il corso di portamento gratuito tenuto da Alessandra Riva di Rial Events per dare più sicurezza alle ragazze in vista dello spettacolo serale.

Il look delle Miss è stato curato da “Non Solo Lady di Marco Marazzi” di Rodigo (MN) e “Tendenza moda 2 di Kocis e Ivan” di Piamborno (BS) per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Alle ore 21.00 si è svolto lo spettacolo che ha visto le ragazze presentarsi davanti alla giuria con body da concorso e abiti da sera. Sfilate, gare ed esibizioni: le aspiranti Miss hanno affrontato tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza.

Le incoronazioni delle Miss

La Finale regionale di Miss Miluna Lombardia ha visto l’incoronazione di Alessia Anzioli che si è aggiudicata un posto per le fasi nazionali di Miss Italia. Ad incoronarla Letizia Bernardelli Miss Sorriso Lombardia 2021, Piermario Azzali della Gioielleria Azzali 1881 di Mantova ha donato un girocollo Miluna della collezione Gemma del cielo. Alessia Anzioli, 18 anni di Trezzano sul Naviglio, 180 cm di altezza, occhi azzurri e capelli castani, studia biotecnologie, ha praticato nuoto sincronizzato e ha studiato musical per 4 anni. Ha la passione per il viaggio e scoprire nuovi posti; le piace anche cucinare le torte con la sua sorellina.

A un passo dal primo posto Fabiana Iannicelli, 20 anni di Rodano (MI), 174 cm di altezza, occhi neri e capelli castani. Fabiana nella vita è studentessa di recitazione cinematografica e arti dello spettacolo in quanto da sempre il suo obiettivo è quello di intraprendere la carriera da attrice e lavora come hostess. Parla perfettamente l’inglese e il francese ed è madrelingua spagnola. I suoi hobbies sono la danza, il canto e la scrittura.

Al terzo posto Gaia Grimoldi, 18 anni di Brugherio (MB), 173 cm di altezza, occhi marroni e capelli castani. È stata campionessa regionale di pattini a rotelle per il 2017, il 2021 e il 2022. Si è appena diplomata al liceo linguistico e a ottobre inizierà il percorso universitario di Fashion Marketing presso IED Milano, dopo aver ricevuto una borsa di studio. In futuro il suo sogno è diventare una manager di ufficio stile.

Miss Suzzara è la lainatese Francesca Tammaro

Per la selezione regionale Miss Suzzara 2023 passano le prime tre classificate:

1. Ad aggiudicarsi l’ambita corona e il titolo di Miss Suzzara è Francesca Benedetta Tammaro, 18 anni di Lainate (MI), 172 cm di altezza, occhi marroni e capelli castani. La sua grande passione è il ballo, attraverso questa arte riesce ad esprimere se stessa e si sente libera. Un suo sogno nel cassetto è di poter far parte del mondo della moda. Si è appena diplomata e a settembre inizierà la facoltà universitaria di Marketing e Comunicazione per l’impresa.

2. Al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta c’è Sofia Gasparini, 21 anni, di Sant'Angelo Lodigiano (LO), 168 cm di altezza, capelli biondi e occhi verdi. È una ragazza solare e iperattiva, ha appena superato un periodo molto brutto della sua vita caratterizzato da un disturbo alimentare; però riesce ad uscire e di cambiar vita. Come rivincita, ha deciso di partecipare a Miss Italia per mettersi in gioco.

3. Al terzo posto con il titolo di Miss terza c’è Lara Fratantoni, 21 anni, di Lodi (LO), alta 171 cm di altezza, capelli castani e occhi azzurri. Il suo sogno è quello di poter lavorare nell’agenzia Spaziale Europea e a breve farà i test di ammissione all’università, indirizzo ingegneria aerospaziale.

4. A un soffio dalle finali regionali, Miss quarta classificata è Giulia Rossi, 19 anni, di Flero (BS), 170 cm di altezza, occhi marroni e capelli castani. È una nuotatrice a livello agonistico. Si è appena diplomata al liceo delle scienze umane e a settembre intraprenderà il percorso universitario di giurisprudenza. Una sua passione è la fotografia.

5. Miss quinta classificata è Aurora Zavattini, 17 anni, di Rodigo (MN), 165 cm di altezza, capelli ramati e occhi verdi. Frequenta il liceo scientifico e il suo sogno è diventare chirurgo estetico. Una sua passione è la ginnastica acrobatica ed è un’atleta agonistica da 8 anni.

6. Miss sesta classificata è Lucia Angelica Affinito, 18 anni, di Milano (MI), 178 cm di altezza, capelli biondi e occhi verdi. È una studentessa di liceo classico, ma il suo più grande sogno è quello di diventare chirurgo, per questo motivo si sta preparando per affrontare i test di medicina.

Solo le prime 3 classificate si sono aggiudicate il posto alle Finali Regionali, nella speranza di vincerle e poter passare così alle Fasi Nazionali.

Prossimo appuntamento a Miss Mantova

La giuria è stata presieduta da Letizia Bernardelli, Miss Sorriso Lombardia 2021, segretario giuria Pier Mario Azzali, “Gioielleria Azzali”. Hanno fatto parte della giuria anche il consulente finanziario Samuele Portioli; Mirko Mattei in rappresentanza di Framesi; Francesco Jembo, Ex-consigliere comunale e consigliere della ProLoco; Emily Montecchi, Responsabile Marketing e Pubbliche relazioni di Auto Azzurra; Ignazio Leone, Agorà Immobiliare Mantova.

Prossimo appuntamento Miss Mantova 2023, che si svolgerà questa sera alla storica discoteca Mascara di Mantova. Ritrovo per i casting nuove iscritte h 16.

Per iscriversi e partecipare ai casting regionali per l’ammissione al Tour bisogna contattare l’ufficio Rial Events al 331 529 1611.

Tantissime già le iscritte, quindi non perdere tempo e iscriviti anche tu!!!

Programma della giornata:

h 14.00 Ritrovo per i casting nuove iscritte

h 16.00 shooting in location per le ragazze ritenute idonee

h 17.00 corso portamento

h 21.00 spettacolo per elezione Miss Suzzara e Miss Miluna