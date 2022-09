Miss Sorriso Lombardia è Francesca Molinaro di Arluno.

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e stasera, sabato 10 settembre, scopriremo quali saranno la Miss che si aggiudicheranno i titoli di Miss Lombardia e Miss Social, andando così a chiudere il cerchio delle rappresentanti della Lombardia pronte a partire alla volta delle finali nazionali di Miss Italia.

Ieri sera, venerdì 9 agosto, si è infatti svolta l’ultima Finale Regionale di Miss Sorriso Lombardia al Gardagolf Country Club di Soiano (BS), complesso situato sulla sponda bresciana del Lago di Garda, sulle colline moreniche, costituito da 27 buche. Il Consiglio di Circolo del Garda Golf con la Commissione Sportiva e il suo Presidente Angelo Zammarini, ed Alessandra Riva agente esclusiva per la regione Lombardia del concorso di Miss Italia, hanno lavorato da mesi all’organizzazione di questo evento in collaborazione con il ristorante del Garda Golf “Buca 19”.

Al titolo di Miss Sorriso Lombardia hanno preso parte le Miss che nelle precedenti Selezioni Regionali si sono aggiudicate il passaggio alle Finali Regionali, trascorrendo l’intera giornata presso il circolo per le consuete attività in preparazione all’importante appuntamento serale: shooting fotografici, riprese video e creazione di contenuti social, il tutto per promuovere la loro partecipazione all’evento, all’interno dell’esclusivo contesto del Garda Golf durante la “Gara del Sorriso” organizzata per l’occasione. Titolo non casuale attribuito al torneo proprio per coniugare spettacolo e golf. Gli ingredienti messi in campo sono tutti legati da un unico filo conduttore: il sorriso l’eleganza soprattutto l’armonia, interiore e con l’ambiente.

Presso la suggestiva location si sono inoltre svolte le prove di spettacolo e il corso di portamento.

Uno spettacolo emozionante che ha visto trionfare Francesca Molinaro, di Arluno, 20 anni 175 cm occhi azzurri e capelli biondi; lavora come intervistatrice in un programma sportivo, ama viaggiare giocare a pallavolo, la moda e la fotografia. Francesca si aggiunge al resto delle Finaliste Nazionali per concorrere al titolo di Miss Lombardia di questa sera.

A un passo dall’indossare l’ambita corona Sara Cazzaniga 1,75 m, 18 anni di Monza e Brianza, grandi occhi azzurri e lunghi capelli biondi, frequenta liceo linguistico e ha da poco partecipato ad una simulazione ONU a New York, dove si è messa in gioco e discusso con persone che arrivavano da tutto il mondo. Pratica danza a livello agonistico e ama la recitazione ha infatti preso parte a due cortometraggi. E’ appassionata di sport e pratica nuoto, pallavolo e pattinaggio. E’ testarda ma anche molto sensibile.

Al terzo posto Shary Flora Herrera, 20 anni di Milano, mamma italiana e papà Uruguaiano ha vissuto la sua infanzia a Bali in Indonesia; ha sempre frequentato scuole internazionali, attualmente studia economia e management alla Bocconie nel futuro spera di realizzare il suo sogno di diventare un’attrice di successo. Ama gli sport, le attività artistiche e viaggiare.

All’evento hanno presenziato 6 delle 7 Miss Finaliste, che si sono già aggiudicate il passaggio

alle fasi nazionali fino ad oggi:

Rebecca Gaddi Miss Eleganza Lombardia, 24 anni di Como, 1,75 m, studentessa di medicina

con il sogno di diventare osteopata specializzata in bambini e donne in gravidanza; ama la danza,

pratica danza moderna, contemporanea, hip hop e danze latine americane.

Vanessa Etemaj Miss Rocchetta Bellezza Lombardia, 24 anni, 173 cm occhi e capelli castani di Calcio (BG), nata in Italia da genitori Kossovari ha il diploma di parrucchiera ma lavora

attualmente in un bar perché ama stare a contatto con la gente; ha sempre sognato di far parte

del mondo della moda e spera che il percorso di Miss Italia possa essere una buona occasione

per il suo futuro.

Gaia Zamparelli Miss Givova Sport Lombardia, 18 anni, di Milano, 175 cm di altezza, occhi e capelli castani, studentessa, frequenta il Liceo Classico, la chiamano la “Miss Poetessa” perché fin da quando è piccola le piace tramutare i suoi pensieri in poesie: a 13 anni ha vinto un concorso nazionale di poesia sul tema dell’amore per l’ambiente. Amante dell’arte ha praticato in passato nuoto e atletica a livello agonistico.

Melissa Arnoldi Miss Kissimo Lombardia, 23 anni di Dalmine (BG), 173 di altezza, bionda ha l’eterocromia, occhi di colore diverso uno verde e uno azzurro. Ha studiato come grafico multimediale ed ora lavora in una concessionaria. La sua passione è la musica, canta da sempre. Ha due sogni nel cassetto: il primo è quello di avere una famiglia il secondo è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Angelica Ferrari Miss Cinema Lombardia, 18 anni di Capralba (CR) 176 cm occhi azzurri e capelli biondi, studentessa delle superiori, ha la passione per il mondo televisivo e per la ginnastica artistica che pratica da quando ha 4 anni anche a livello agonistico. Ha anche la passione per lo studio delle lingue, parla infatti spagnolo, inglese e francese e ha studiato per due anni il cinese.

Marta Fernaroli Miss Miluna Lombardia, 178 occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche anno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Decide di partecipare a Miss Italia per smettere di odiare il suo corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come rivincita, proprio grazie a lui, e poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Collabora con un’associazione di sostegno per quelle persone malate oncologiche, che quotidianamente lottano per la vita. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione. La Madre Zoraima Festa è stata Miss Ragazze in Gambissima Abruzzo nel1991. Marta per l’occasione ha indossato le splendide ali da angelo create da Mia l’arte del Riciclo,

sfilando per dare inizio allo spettacolo e introducendo su palco le Miss in concorso per l’elezione di Miss Sorriso Lombardia.

La colonna sonora della serata e l’intrattenimento musicale in seguito all’elezione è stata curata da DJ Andrea Heinstein.