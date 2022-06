Miss Milano e Miss Cinisello Balsamo, c'erano anche le bellezze della nostra zona

Miss Milano e Miss Cinisello Balsamo, in gara anche le bellezze dell'Altomilanese, Abbiatense e Rhodense.

Altomilanese, Abbiatense e Rhodense, ecco chi c'era

C'erano anche le bellezze dell'Altomilanese, Abbiatense e Rhodense per le sfide per eleggere Miss Milano e Miss Cinisello Balsamo. Per quanto riguarda Miss Milano, tra le concorrenti vi erano infatti Martina Di Mito di Settimo Milanese (classe 1999), Sharon De Rosa di Abbiategrasso (classe 1999), Dalila Mondellini di Canegrate (classe 1997).

L'evento

La grande manifestazione si è svolta ieri, sabato 18 giugno 2022, col tour di Miss Italia tornato a calcare i palchi delle piazze più caratteristiche della Lombardia, per selezionare le più belle ragazze che rappresenteranno la nostra regione alle fasi nazionali del concorso in programma a fine settembre 2022. Ieri l'appuntamento è stato proprio a Cinisello Balsamo, evento che ha visto l'assegnazione di ben due titolo all'interno dello spettacolo organizzato da Alessandra Riva di Rial Event. Per le aspiranti miss shooting fotografici e riprese in Villa Ghirlanda Silva, sono poi state seguite attraverso i profili Instagram di Miss Italia e Rial events e poi prove sul palco, con anche corso di comportamento. E non potevano mancare le coreografie.

Le vincitrici

Il titolo di Miss Milano, è stato vinto da Martina Broggi, 1.75 metri di altezza, occhi nocciola e capelli biondo

cenere, 19 anni nata a Milano ma con sangue italo-brasiliano che le scorre nelle vene; per anni la danza è stata la sua più grande passione, ora invece frequenta la facoltà di psicologia e sogna un giorno di lavorare nell’ambito della criminologia. Si è esibita in una performance di classico sulle punte. Seconda classificata per Miss Milano è Marina Meroni, 1.74,occhi verdi e capelli neri, da Bresso, 25 anni, si dedica ad aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentali, così come lei ne ha sofferto in passato; ha creato infatti un gruppo di ascolto e tramite una pagina Instagram e Facebook offre un servizio di prevenzione ed informazione riguardo questo tema. Infine terza classificata Rebecca Vailati: 1.75 capelli e occhi scuri, viene da Fenegrò (Co), ma è nata a

Milano, 21 anni; ha frequentato il liceo linguistico e si dedica ora all’affascinante mondo del marketing. Nel tempo libero pratica pallavolo, sport per lei molto importante perché l’ha aiutata a crescere.

Mentre per Miss Cinisello Balsamo, 6 le ragazze premiate e tutte 6 si sono aggiudicate il

passaggio per le Finali Regionali.: Marta Nerina Fenaroli ha indossato l’ambita corona vincendo il titolo di Miss Cinisello Balsamo; Marta, 178 occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche hanno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Basta odiare il proprio corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come una rivincita, proprio grazie a lui, poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione. Su palco ha portato la forza che l’ha aiutata a superare un momento difficile della sua vita.

Qui di seguito le bellissime ragazze che insieme a lei sono state premiate con fascia sul palco:

Seconda classificata Miss Bellezza Rocchetta: Giorgia Signorelli, 171, occhi azzurri e e bionda

19 anni di Castelli Calepio (Bergamo); amante degli sport, in particolare dell’aerobica dance, che ha praticato per 5 anni, della pallavolo, danza moderna e teli aerei; Miss terza classificata Veronica Quercia, 1.69, occhi e capelli castani, Brescia, 21 anni, ama viaggiare, scoprire posti e culture nuove, motivo per il quale ha studiato lingue; nella vita è una life coach e sogna un giorno di fondare la sua accademia di coaching; Miss quarta classificata: Martina Maggi, occhi e capelli castani, 177, ha 18 anni e viene da Cenate Sopra (Bergamo); ama fare sport, passione che l’ha portata a frequentare il liceo scientifico a indirizzo sportivo. Ha sempre praticato ginnastica artistica e ora pratica atletica a livello agonistico. Miss quinta classificata è Alessia Castagnoli, 1.78m biondo cenere e occhi castani; 19 anni di Barlassina (Mb): ha praticato per 12 anni nuoto sincronizzato con gare regionali e nazionali. Ha iniziato da un anno un nuovo percorso scolastico, infatti frequenta la facoltà di design del prodotto al Politecnico di Milano. Infine Miss Sesta Classificata: Angelica Travella, 1.73, occhi e capelli scuri, viene da Villongo (Bergamo) e

ha 19 anni: ha deciso di partecipare a Miss Italia dopo aver subito un esperienza che l’ha aiutata a

crescere e a vivere i suoi sogni, ha infatti subito all’età di 12 anni un trapianto di rene, che l’ha però

spinta a considerare la sua vita un dono, dono che non vuole più dare per scontato.