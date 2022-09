Miss Lombardia è la Milanese Gaia Zamparelli

Adrenalina a mille per l’evento più atteso della stagione, la Finalissima Regionale di Miss Lombardia, che si è svolta ieri, sabato 10 settembre, al Franciacorta Golf Club a Corte Franca (BS).

L’evento è stato coordinato e organizzato da Alessandra Riva, esclusivista del tour Miss Italia Lombardia insieme a Giovanni Locatelli di Luxury ADV, l’ospitalità del Franciacorta Golf Club e la collaborazione del Ristorante Bistro’ del Golf che si occuperà della cena di Gala durante l’evento.

Per la Finalissima di Miss Lombardia sono tornate in gara, per tentare il titolo regionale più ambito, tutte le concorrenti che nelle precedenti Selezioni Regionali si sono aggiudicate il passaggio alle Finali Regionali e le Miss che già hanno vinto un titolo di passaggio alle Nazionali.

L’intensa giornata è trascorsa a ritmi serratissimi in preparazione all’evento serale: shooting fotografici, riprese video e creazione di contenuti social per l’interazione delle ragazze con il pubblico e la promozione dell’evento, in concomitanza alla gara Franciacorta cup per Miss Italia organizzata al Golf Club per l’occasione.Alessandra Riva di Rial Events, come da programma, ha tenuto il corso di portamento alle Miss in concorso durante le prove dello spettacolo che si sono svolte nel pomeriggio.

Alle 21 è finalmente iniziato lo spettacolo, su palco le Miss in gara accompagnate dalla madrina della serata Martina Broggi, eletta Miss Milano 2022, che per l’occasione ha vestito le splendide ali da angelo create da Mia l’arte del riciclo. Nuovamente su un palco a lei molto caro, anche Francesca Mamé, incoronata Miss Lombardia 2021 proprio al Franciacorta Golf Club, che ha fatto da special Guest della serata cedendo la fascia alla nuova eletta.

L’emozionante spettacolo si è svolto con il susseguirsi di sfilate in abiti da sera, presentazione Miss con il classico body da concorso, talentuose esibizioni e coreografia in bikini colorati in ricordo di un’estate che ci apprestiamo a salutare. L’esclusiva sfilata con gli splendidi abiti da sera di Marinoni Boutique che hanno indossato le finaliste regionali, ha portato al Golf l’atmosfera di una passerella di alta moda.

Per arrivare poi al momento più atteso, l’elezione di Miss Lombardia, uno splendido podio che ha visto salire sul gradino più alto Gaia Zamparelli 18 anni, di Milano, 175 cm di altezza, occhi nocciola e capelli a caschetto castni, studentessa, frequenta il Liceo Classico, da sempre ama la letteratura e in particolare la poesia, le piace esprimere i propri pensieri componendo delle poesie a soli 13 anni ha vinto un concorso nazionale di poesia. Amante dell’arte ha praticato in passato nuoto e atletica a livello agonistico.

A un soffio dal titolo la seconda classificata ma che ha un buon motivo per festeggiare comunque, è Martina Lucchini, in quanto non titolata riceve il passaggio di fascia di Miss Givova Sport Lombardia precedentemente detenuto da Gaia Zamparelli incoronata Miss Lombardia. Martina si aggiudica così un posto nel gruppo di Miss che rappresenteranno la Lombardia alle pre finali Nazionali. Martina 22 anni, di Mantova, alta 1.74m, occhi e capelli castani, è una studentessa di ingegneria con due grandi passioni: suonare il pianoforte e creare borse. Non lepiace stare ferma, ha infatti il sogno di visitare il mondo.

Terzo posto per Marta Fenaroli 178 occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche anno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Basta odiare il proprio corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come rivincita, proprio grazie a lui, poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Collabora con un’associazione di sostegno per quelle persone malate oncologiche, che quotidianamente lottano per la vita. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione. La Madre Zoraima Festa è stata Miss Ragazze in Gambissime Abruzzo nel1991.

Nel momento delle premiazioni è stata data precedenza a Miss Social, il nuovo progetto a livello nazionale “Miss Italia promuove l’Italia” iniziato il 1° agosto e concluso l’8 settembre, un vero e proprio Titolo Regionale che si aggiunge ai 10 titoli in palio per la Lombardia, dove le Miss sono state chiamate a realizzare un video raccontando le loro città di origine, segno di un concorso profondamente legato al territorio italiano, la vincitrice che si è distinta per aver raccontato la sua realtà di origine in modo più creativo e che ha potuto indossare la fascia di Miss Social Lombardia 2022 è Marta Fenaroli, già sul terzo gradino del podio della serata. Il Titolo di Miss Sociale è cumulativo quindi Marta Fenaroli si presenterà alle Nazionali con il doppio titolo insieme a quello di Miss Miluna Lombardia

Dopo le foto di rito su palco, l’atmosfera si è sciolta con l’esclusivo Party accompagnati dai remix di DJ Andrea Heinstein dove le Miss e tutti gli ospiti presenti hanno potuto celebrare non solo il successo del tour Miss Italia Lombardia 2022 gestito in esclusiva da Alessandra Riva di Rial Events, ma anche le rappresentanti della Lombardia che partiranno settimana prossima per le pre-finali nazionali.