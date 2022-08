Miss Italia Lombardia: chi è passata alle finali regionali

Miss Italia Lombardia: dopo la breve pausa della settimana di Ferragosto, sabato 27 agosto 2022 il tour Miss Italia Lombardia è ripartito più carico che mai a Palazzo Lechi in Via Lechi a Calvisano (Brescia). Ecco i nomi di coloro che sono passate alle finali regionali.

La tappa a Villa Lecchi

In questo suggestivo scenario si è svolta una tappa importante, un evento fortemente voluto dal sindaco di Calvisano Angelo Formentini, dalla Pro Loco con la sua rappresentante Ivana Tratta, in collaborazione con la Famiglia Lechi che ha messo a disposizione l’esclusivo Palazzo, tutti in qualità di attori coinvolti nell’evento con i quali Alessandra Riva di Rial Events, esclusivista per la regione Lombardia del concorso, ha lavorato per mesi nell’intento di rendere questo appuntamento di Miss Italia un’occasione per la valorizzazione del territorio, per dare visibilità alla sua storia e alle sue bellezze.

E’ stata una tappa imperdibile per le partecipanti al tour Miss Italia Lombardia 2022 che hanno avuto l’ultima occasione per il passaggio alle prossime Finali Regionali (Miss Sorriso Lombardia venerdì 9 settembre – Miss Lombardia sabato 10 settembre) grazie alla Selezione Regionale di Miss Calvisano tenutasi in contemporanea alla Finale Regionale di Miss Miluna Lombardia.

Miss Miluna Lombardia

La Finale Regionale di Miss Miluna Lombardia ha visto l’incoronazione di Marta Fenaroli che si è aggiudicata un posto per le fasi nazionali di Miss Italia. Ad Incoronarla Iryna Nicoli Miss Miluna Italia 2019, Teodoro Paolo Lechi figlio del Conte Fausto Lechi invece l’ha premiata con lo splendido gioiello messo in Palio da Miluna. Al secondo posto si classifica Martina Lucchini 22 anni, di Mantova, alta 1.74 m, occhi e capelli castani, è una studentessa di ingegneria con due grandi passioni: suonare il pianoforte e creare borse. Terza classificata Sara Cazzaniga 1,75 m, 18 anni di Lissone (MB), grandi occhi azzurri e lunghi capelli biondi, frequenta liceo linguistico e ha da poco partecipato ad una simulazione ONU a New York, dove si è messa in gioco e discusso con persone che arrivavano da tutto il mondo.

Titolo di Miss Calvisano: ecco la classifica

L’evento ha visto l’elezione di Miss Calvisano Rebecca Guadaloppa di Vigevano (PV) 19 anni, 171 cm, occhi blu e capelli biondo ramato. Appassionata di danza che pratica da 13 anni, ha infatti portato su palco un’esibizione con la quale ha messo in luce il suo talento. Ama fare sport e andare in palestra. Sogna di far parte del mondo della moda e dello spettacolo sin da quando è bambina. Al secondo posto si aggiudica la fascia di Miss Bellezza Rocchetta Francesca Molinaro di Arluno (MI) 20 anni, 175 cm occhi azzurri e capelli biondi. Lavora come intervistatrice in un programma televisivo su SKY, ama viaggiare, giocare a pallavolo, la moda e la fotografia. Viola Mancastroppa terza classificata di Soresina (CR), 22 anni 172 cm occhi e capelli castani. Allenatrice di ginnastica artistica, lavora come impiegata e da settembre inizierà l’università in gestione aziendale. Da poco ha iniziato da poco a fare la cheerleader a livello agonistico

vincendo i campionati italiani a Bellaria con la sua squadra. Greta Salamina quarta classificata 18 anni di Rho (MI), 170 cm occhi castani e capelli biondi, frequenterà il politecnico di Milano nella facoltà di design. Lo sport è una delle sue più grandi passioni, pratica ginnastica ritmica dall’età di 4 anni rappresentando la sua regione vincendo diversi campionati, provando l’emozione più grande della sua vita salendo sul gradino più alto del podio alle gare Nazionali. Lucia Angelica Affinito quinta classificata, 18 anni di Milano, 178 cm occhi verdi e capelli biondi, frequenta il liceo Classico. Carolina Colciago sesta classificata 21 anni di Solaro Milano, 170 cm occhi e capelli castani, nata

a Milano è cresciuta tra la Florida e l’Italia ed ha quindi la fortuna di essere bilingue. Da sempre amante dell’arte e della poesia, nel tempo libero compone e scrive poesie. Sesta a parimerito Beatrice Premoli 19 anni di Desio (MB), 168 cm occhi e capelli castani. Tra qualche giorno avrà il test per l’università per la facoltà di Economia e Management. Ha fatto un corso di teatro nel 2016 a Monza perché è sempre stata incuriosita dal mondo della moda e dello spettacolo. Ama la natura agli animali.

Madrina della serata Gaia Zamparelli incoronata Miss Givova Sport Lombardia 2022 al Centro Ippico La Rosa Bianca di Zanica il 16 luglio scorso. Speciale presenza all’evento per Marisa Lechi, incoronata Miss Lovere nella tappa al Prepost di Lovere lo scorso 25 giugno, che è intervenuta facendo gli onori di casa e raccontando al pubblico presente le meraviglie di Palazzo Lechi. Ospite Deborah Paglia, che ha provato ad aggiudicarsi un posto per le finali regionali del tour Miss Italia Lombardia 2023 partecipando a Miss Mascotte lo scorso 7 agosto a Bellano (LC).