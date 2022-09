Miss Italia 2022: proclamate le vincitrici che parteciperanno alle finali

E' Martina Broggi di Milano Miss Italia Lombardia 2022: è stata proclamata ieri, 18 settembre a Fano, durante le pre finali di Miss Italia 2022.

Miss Italia 2022: proclamata miss Lombardia

Si sono concluse ieri sera, domenica 18 settembre, a Fano, le prefinali di Miss Italia Lombardia 2022 dove, davanti al calore del pubblico, sono state proclamate le Miss che parteciperanno alle finali nazionali del concorso.

Davanti all’arco di Augusto, regione dopo regione, si sono presentate le prefinaliste per il verdetto finale, sono stati anche ufficializzati i nomi delle seconde e terze classificate, che accederanno di diritto alle prefinali nazionali del 2023 e alle finali regionali della prossima edizione di Miss Italia Lombardia 2023.

Prima dell’evento serale le ragazze provenienti da tutta Italia hanno sfilato per le vie del centro storico di Fano in un corteo capitanato da Zeudi di Palma Miss Italia 2021 e aperto dalle ragazze delle Marche come omaggio simbolico alla regione che ha accolto il weekend di evento delle prefinali in un momento particolare segnato dai drammatici fatti di cronaca di questi giorni. Il corteo infatti si è aperto con una sorta di flash-mob in piazza XX Settembre, davanti al Teatro della Fortuna, location d'eccezione che nel week end ha ospitato i lavori della commissione

tecnica presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie. Nel centro della piazza, davanti ad una grande scarpa rossa simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, le ragazze hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione.

Le tre finaliste della Lombardia

Già nei giorni scorsi, del resto, il Concorso si era stretto al dolore dei loro familiari. All’evento serale la terza regione a salire sul palco è la Lombardia, le nostre dieci rappresentanti si sono schierate nell’attesa della proclamazione:

Al primo posto si è aggiudicata il titolo di Miss Lombardia e così la possibilità di rappresentare la nostra regione in finale nazionale, con il numero 21 Martina Broggi, approdata alle prefinali con la fascia di Miss Milano. Martina 175cm, occhi nocciola e capelli biondo cenere, 19 anni nata a Milano ma con sangue italo-brasiliano che le scorre

nelle vene; per anni la danza è stata la sua più grande passione, ora invece frequenta la facoltà di psicologia e sogna un giorno di lavorare nell’ambito della criminologia.

Seconda classificata che si aggiudica così il passaggio diretto alle prefinali nazionali il prossimo anno, con il numero 12 è Gaia Zamparelli 18 anni, di Milano, 175 cm di altezza, occhi nocciola e capelli a caschetto castani, studentessa, frequenta il Liceo Classico, da sempre ama la letteratura e in particolare la poesia, le piace esprimere i

propri pensieri componendo delle poesie, a soli 13 anni ha vinto un concorso nazionale di poesia. Amante dell’arte ha praticato in passato nuoto e atletica a livello agonistico.

Terza classificata che si aggiudica il pass per le finali regionali del tour di Miss Italia Lombardia 2023 è, con il numero 14, Marta Fenaroli, approdata alle prefinali nazionali con doppia fascia di Miss Miluna Lombardia e Miss Social Lombardia. Marta alle prefinali si aggiudica inoltre la fascia speciale di Miss Coraggio 2022. Marta 178cm occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche anno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Decide di partecipare a Miss Italia per smettere di odiare il suo corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come rivincita, proprio grazie a lui, e poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Collabora con un’associazione di sostegno per quelle persone malate oncologiche, che quotidianamente lottano per la vita. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione. La Madre Zoraima Festa è stata Miss Ragazze in Gambissima Abruzzo nel1991.

Da non perdere il prossimo appuntamento a Roma il 30 ottobre dove si svolgerà la finale nazionale per l’elezione di Miss Italia 2022.