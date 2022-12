Misericordia di Arese vince il concorso “HR MISSION 2022 – sostenibilità” della fondazione AIDP

La Misericordia di Arese è un’Organizzazione di Volontariato (OdV) che si ispira alla plurisecolare Tradizione, sin dal 1244, delle Misericordie d’Italia. Nata nel 1984 è impegnata ogni giorno 24 ore su 24 a soccorrere chi si trova nel bisogno e nella sofferenza, con ogni forma di aiuto possibile, sia materiale che morale con servizi di trasporto sanitario, soccorso d’Urgenza/Emergenza, servizi alla Comunità, Protezione Civile Sanitaria.

Per garantire il corretto svolgimento e la continuità̀ costante del servizio Misericordia di Arese si avvale di 255 volontari e di 10 dipendenti, una struttura organizzativa, che in tutto e per tutto può essere assimilata ad una impresa essendo suddivisa in parte gestionale, amministrativa ed operativa, il tema della comunicazione e soprattutto della capillarità e velocità di trasmissione impatta sensibilmente sull’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati.

Le parole del Direttore Generale, Rossano Carrisi

“All’interno dell’organizzazione si è avvertita una necessità via via crescente di governare meglio i flussi informativi nel rapporto tra la struttura interna e l’insieme dei volontari in perenne mobilità curando in particolare l’aspetto di velocità, efficacia e coinvolgimento. A questi elementi si è anche aggiunto il bisogno di governare anche i flussi di richieste personali o di servizio di cui ogni persona potesse necessitare. Obiettivo dell’intervento è stato quello di sostituire un modello di comunicazione basato su mail e chat Whatsapp con uno strumento più innovativo, efficace, ordinato, facilmente impiegabile da tutti. 1BOARD, piattaforma realizzata dalla startup italiana Komorebi, è stata la soluzione scelta ed adottata in tempi molto rapidi; in un periodo di 4 settimane infatti tutti i volontari sono stati portati a bordo del sistema e contestualmente sono state chiuse tutte le chat dei gruppi. Inclusività, coinvolgimento e ascolto delle persone sono oggi una realtà governata da un solo strumento digitale, 1BOARD, a disposizione di tutta l’organizzazione, a partire dalla direzione a cui fanno capo il Governatore, il Vice Governatore ed il Direttore".

Grazie a questo progetto la comunicazione della Misericordia di Arese ha velocemente cambiato volto e velocità di trasmissione organizzando degli ambiti specifici dedicati rispettivamente al coinvolgimento, alla possibilità di comunicazione privata e nel rispetto della privacy tra i vari volontari, alla canalizzazione delle richieste personali e delle segnalazioni direttamente ai reparti di competenza con relativo flusso di gestione dei ticket, e alla possibilità per la sede centrale di inviare comunicazioni formali ad ogni persona ottenendone in tempo reale il riscontro sulla presa visione e lettura.