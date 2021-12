Miracolo di Natale, una coppia di germani adotta raro esemplare di cucciolo di oca nera

La bella notizia

Una coppia di germani ha adottato un esamplare di oca nera curato dai volontari Wwf di Vanzago

Miracolo di Natale lungo il fiume Adda, dove una coppia di germani adotta un raro esemplare di cucciolo di oca nera curato dai volontari Wwf di Vanzago.

Coppia di germani adotta esemplare di cucciolo di oca nera

Commovente storia di Natale lungo le sponde del fiume, come ci raccontano i colleghi di Primalamartesana. Una coppia di germani (anatre riconoscibili dalla loro livrea, perché i maschi hanno il capo di colore verde, mentre le femmine sono marroni) ha adottato un cucciolo di oca nera del Canada, che ora si trova circondato da una nidiata di fratellini. Si tratta di un evento più unico che raro, visto che questi esemplari difficilmente nidificano in questo territorio. Il piccolo volatile era rimasto orfano dopo che i genitori lo avevano abbandonato sul fiume per migrare in altri lidi. Ora è stanziale e si trova a Cassano d'Adda.

E' stato curato dai volontari de Wwf dell'Oasi di Vanzago

Recentemente, però, la bella storia stava per avere una brutta fine. Il cucciolo si era infatti ammalato; ha preso una brutta infezione agli occhi che ha rischiato di ucciderlo. L'allarme è stato lanciato dai membri del canoa & kayak club di Cassano d'Adda, che da tempo seguono le "gesta" del cucciolo e della sua famiglia adottiva lungo il fiume. L'animale è stato quindi affidato alle cure dei volontari del Wwf dell'Oasi di Vanzago, specializzati nell'assistenza agli animali selvatici. E lunedì 13 dicembre il pennuto ha quindi potuto tornare a casa grazie all'intervento dei volontari del Nucleo ittico e venatorio di Città metropolitana di Milano. Per fortuna il breve momento di distacco non ha cancellato il legame con la famiglia adottiva e il cucciolo di oca nera ha quindi potuto tornare tra le "ali" di mamma e papà e tra quelle dei suoi fratellini.