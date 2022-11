Mille nuovi alberi per la Selva urbana

Sabato 5 novembre e mercoledì 9 novembre dalle ore 10:30 si svolgeranno le piantumazioni per la riqualificazione a bosco dell’area della Frazione Vigano (zona industriale) di Gaggiano e dell’area verde degli Orti di San Vito.

Una Selva urbana per Gaggiano

1.000 alberi donati alla città di Gaggiano grazie all’impegno dell’associazione Selva Urbana, del comune e di Fondazione Mission Bambini insieme al Gruppo Mediobanca.

“Insieme a Fondazione Mission Bambini e gruppo Mediobanca abbiamo già piantato altri 1.000 alberi in un’area di particolare interesse sociale a Monza - via Baradello - nel 2021. Un impegno ambientale che l’azienda sta portando avanti insieme a Selva Urbana con l’intento di riqualificare aree urbane e periurbane attraverso azioni concrete e di valore come l’albero. Ricordiamo infatti che, nonostante sia solo uno degli elementi per combattere il cambiamento climatico, l’albero e la foresta sono uno dei contributi di maggiore efficacia per valorizzare ecologicamente il nostro territorio. Oggi Selva Urbana sta anche affrontando il tema del cambiamento climatico attraverso un percorso di analisi dei siti forestati dal 2013 ad oggi, eseguendo cioè un censimento delle alberature necessario a valutare quali specie arboree si sono adattate meglio al nuovo clima padano. Un impegno determinante per le future foreste costruite insieme.” afferma Davide Cazzaniga, presidente di Selva Urbana.

La soddisfazione dell'assessore

“Ringraziamo l’Associazione Selva Urbana, con la quale abbiamo già collaborato lo scorso anno per la creazione del Bosco dei Nuovi Nati, ed i donatori che hanno consentito questa nuova messa a dimora di alberi e arbusti che andranno ad arricchire il patrimonio arboreo, già importante, del nostro Comune. Ogni albero diventa risorsa preziosa per diversi fattori: contribuisce a ridurre l’inquinamento atmosferico, tutela e sviluppa la biodiversità, può regolare le risorse idriche. Questo evento di piantagione collettiva è un’ulteriore dimostrazione che l’Amministrazione Comunale sta facendo la sua parte per il benessere della nostra comunità e dei nostri concittadini.” continua Marzia Zucca, assessore all’Ambiente e Territorio di Gaggiano.

L’evento è aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere un paio di ore a contatto con la natura e allo stesso tempo fare qualcosa di concreto per abbellire e tutelare il territorio locale. Il punto di ritrovo per la piantumazione di sabato 5 novembre è presso il parcheggio dell’Area Orti di San Vito, mentre quello di mercoledì 9 novembre è presso il parcheggio di Via Europa 46.

Gli eventi saranno rimandati in caso di pioggia forte. Per avere tutte le informazioni basterà seguire gli account Facebook (facebook.com/selvaurbanalab) e Instagram (@selvaurbanalab) dell’associazione, oltre alla newsletter (tramite la registrazione sul sito https://www.selvaurbana.it/).

I benefici della forestazione urbana

Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più visibili e si manifestano con estati caldissime e fenomeni atmosferici significativi. Le piante contribuiscono al raffrescamento della temperatura. In particolar modo le foreste urbane forniscono un importante contributo al miglioramento della qualità dell’aria riducendo gli agenti inquinanti e formando ecosistemi capaci di valorizzare anche piccole porzioni verdi di città. Attraverso questi boschi è possibile produrre aree d’interesse, corridoi ecologici per l’avifauna, aree di compensazione dell’anidride carbonica, barriere

frangisuono naturali e un importante strumento per combattere l’inversione termica. Gli alberi piantati svolgono anche la funzione di fito-depuratori del terreno cioè eliminano le sostanze chimiche presenti nel terreno (metalli pesanti e altri elementi chimici dannosi), oltre a ridurre le emissioni climalternati e mitigare le isole di calore, ripopolando le aree urbane attraverso la costituzione di corridoi ecologici.