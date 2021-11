Milite Ignoto, Legnano gli conferisce la cittadinanza onoraria

4 Novembre

Nell'ambito delle celebrazioni della Festa dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate.

Milite Ignoto, anche la città del Carroccio gli conferisce la cittadinanza onoraria.

Milite Ignoto cittadino onorario di Legnano

In occasione del centenario della traslazione del suo corpo all’Altare della Patria di Roma, avvenuta il 4 novembre 1921, il Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia, in collaborazione con l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), ha avviato il progetto "Milite Ignoto, cittadino d’Italia" per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani. L’iniziativa è sostenuta anche dal Consiglio nazionale permanente delle associazioni d’arma (Assoarma). L'Amministrazione comunale legnanese gliela conferirà domenica 7 novembre 2021, nell'ambito delle celebrazioni della Festa dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, che cade giovedì 4.

Il programma degli eventi celebrativi

A Legnano gli eventi saranno distribuiti su tre giorni. Il programma comincia giovedì 4 novembre con una conferenza a Palazzo Leone da Perego alle 21 tenuta dal professor Giorgio Vecchio sul Milite Ignoto (per accedere sarà richiesto il green pass). Sabato 6 novembre, a partire dalle 9.15 Amministrazione comunale e Associarma deporranno le corone ai cippi e ai monumenti commemorativi presenti in città. Domenica 7 novembre le celebrazioni si distribuiranno in quattro momenti: alle 10, davanti alla sede dell’Associarma, alzabandiera e lettura delle motivazioni delle medaglie d’oro al valor militare legnanesi, seguite dall’intervento del presidente Anpi Legnano Primo Minelli e dalla commemorazione ufficiale del presidente di Associarma Legnano Antonio Cortese. Alle 10.45, in piazza San Magno, alzabandiera con deposizione della corona al sacello in memoria dei caduti ed esecuzione dell’inno nazionale. Seguiranno la lettura della motivazione della medaglia di bronzo al valor militare conferita alla Città di Legnano, il discorso ufficiale del sindaco di Legnano Lorenzo Radice e la concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Alle 11.45, al Cimitero Monumentale, si terranno l’alzabandiera, la deposizione delle corone alle cappelle dei Caduti e la lettura della Preghiera del soldato. Alle 17, in piazza San Magno, ammainabandiera ed esibizione della fanfara dei bersaglieri Aurelio Robino. Nel rispetto della normativa anti Covid non avrà luogo il corteo e i partecipanti alla cerimonia dovranno indossare la mascherina e osservare il distanziamento interpersonale.

Nella foto di copertina: l'Altare della Patria con la tomba del Milite Ignoto (sotto la statua della de Roma)