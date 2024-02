Il 13 marzo 2024 la classica di ciclismo Milano-Torino prenderà il via da piazza San Vittore a Rho. Attorno alla manifestazione sportiva anche concorsi e vita cittadina.

Milano-Torino: i concorsi e le dichiarazioni dei protagonisti

Il Comune di Rho e RCS Sport hanno stretto un accordo biennale. Un contratto è già sottoscritto e prevede per mercoledì 13 marzo 2024 la partenza della 105° edizione della Milano – Torino dalla centralissima piazza San Vittore. L’evento sportivo sarà accompagnato da una serie di iniziative che porteranno in tutta la città i colori che caratterizzano questa storica corsa ciclistica, ovvero il rosso e il blu.

Il trofeo, per gentile concessione di Crédit Agricole, verrà esposto per due giorni nell’atrio del Municipio di piazza Visconti: chiunque potrà fotografarlo o farsi un selfie con il premio destinato al vincitore della corsa. Le immagini saranno pubblicate dal settimanale Settegiorni.

Un concorso per gli studenti

Un altro concorso coinvolge gli studenti delle superiori di primo grado: sono invitati a realizzare video non più lunghi di 30 secondi sul tema “La magia del ciclismo” che saranno diffusi attraverso i canali social del Comune di Rho. Il più bello verrà premiato il 13 marzo. I ragazzi delle scuole primarie si raduneranno in piazza San Vittore e Piazza Jannacci sventolando bandierine blu e rosse distribuite da RCS Sport.

In prossimità della festa della Donna, sarà ospite a Rho Morena Tartagni, pioniera del ciclismo femminile. L’evento permetterà di presentare il libro di Gianluca Alzati “Volevo fare la corridora”, che racconta la storia della Tartagni.

Un’altra serata di quiz sulla storia del ciclismo, con sfide a squadre, vedrà protagonisti Claudio Barbieri e Alberto Pontara, autori de “Il grande libro dei quiz sul ciclismo”.

Coinvolto anche il mondo del commercio

Per coinvolgere il mondo del commercio, in collaborazione con la delegazione Confcommercio Rho, viene bandito un concorso dedicato ai negozianti: saranno premiate con targhe dedicate all’evento le tre vetrine più originali ispirate alla classica di ciclismo. Per partecipare occorre considerare la storia della gara e utilizzare i colori chiave: rosso e blu. I negozianti che vorranno aderire al concorso dovranno allestire la vetrina a tema e inviarne una fotografia a comunicazione@comune.rho.mi.it.

Sponsor di città sarà anche quest’anno il Salumificio Citterio, che offrirà le sue merendine ai bimbi presenti in centro. Media partner sarà il settimanale Settegiorni.

Una settimana prima dell’evento si terrà a Villa Burba una serata in cui presentare il progetto della Ciclovia proposto da Marco Pezzetta, direttore del DAVO, Distretto agricolo della Valle Olona.

Le parole dell'assessore allo Sport

“Questa classica di ciclismo, molto amata da tutti gli appassionati, è entrata nel cuore dei rhodensi – dichiara l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti , artefice con il Sindaco Andrea Orlandi del patto con RCS Sport – Siamo felici di ospitare di nuovo la partenza e pronti a collaborare a nuovi eventi sportivi. Il ricco programma che accompagna l’evento del 13 marzo è figlio del forte legame che Rho ha con il mondo del ciclismo, grazie alle società che qui operano da tantissimi anni. Un legame che vogliamo diventi ancora più solido”.

Le parole del sindaco Orlandi

“La felicità che lo scorso marzo ci hanno trasmesso appassionati di ogni età ci ha spinto a continuare la collaborazione con RCS Sport – conclude il Sindaco Andrea Orlandi - La classica di ciclismo Milano-Torino è un evento da non perdere e Rho ha saputo viverla come una vera grande festa dello sport, uno sport fatto di tenacia, sudore e coraggio. Auspico che saremo riuniti in centro ancora una volta per vivere un’altra occasione di festa con tifosi adulti e bambini”.

Il commento di Rcs Sport

“Siamo qui perché, dopo la magnifica esperienza nata un anno fa, sigliamo un accordo per i prossimi due anni – ha detto Mauro Vegni, direttore Ciclismo per RCS Sport – Abbiamo verificato la bontà dell’investimento fatto dalla città e il coinvolgimento dei rhodensi, a partire dai più piccoli. Avremo anche il pullman azzurro multimediale ideato con la Polizia stradale, che potrà dare a una classe la possibilità di seguire la gara”.

Presenti in conferenza stampa Alessandro Riva, direttore marketing di Citterio; il direttore della filiale rhodense di Crédit Agricole (sponsor di gara), Marco Terzi; il direttore di Settegiorni Sergio Nicastro; il comandante della Polizia locale Antonino Frisone.