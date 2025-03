Milano-Rapallo: il Comune fa il bis

I grandi eventi sportivi ancora protagonisti in paese. Confermata la Milano (Albairate)-Rapallo 2025. La presentazione la scorsa settimana alla Camera dei Deputati della Coppa Italia delle Regioni, organizzata dalla Lega Ciclismo Professionistico presieduta dall'onorevole Roberto Pella, è stata una buona occasione anche per parlare della 60esima edizione della Milano - Rapallo in programma sabato 20 settembre. Rapallo festeggerà così le nozze di diamante con il ciclismo. La sessantesima edizione sarà celebrata nel migliore dei modi, gli organizzatori hanno in serbo numerose novità.

60esima edizione

Il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci ha già confermato a Roberto Portunato presidente del Velo Val Fontanabuona, organizzatore dell'evento, la massima collaborazione.

Nella Sala della Regina oltre tanti ministri e parlamentari erano presenti campioni del calibro di Gianni Bugno, Vincenzo Nibali, Giuseppe Saronni e Francesco Moser. Obiettivo riuscire a portare quest'ultimo, vincitore nel 1972 davanti a Gianbattista Baronchelli, nel Tigullio al fine di predisporre una serie di iniziative collaterali nell’attesa dell’arrivo dei ciclisti.

Evento speciale