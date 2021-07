Un guasto alla rete elettrica tra Abbiategrasso e Albairate provoca due ore di ritardo sulla circolazione da Milano nella serata di ieri

Milano-Mortara, lunedì da incubo: guasto e ritardi di due ore

Lunedì sera da incubo per i pendolari della linea Milano-Mortara: un guasto agli impianti di circolazione tra Abbiategrasso ed Albairate, che ha provocato una interruzione della corrente elettrica sul meccanismo di apertura e chiusura del passaggio a livello, ha portato a ritardi di due ore sulla circolazione. Il primo treno a non partire è stato quello delle 18.42 da Porta Genova, che si è messo in moto ben 127 minuti dopo. Una nota di Trenord ha spiegato: “I tecnici di Rfi hanno atteso l'intervento dei tecnici dell'Enel e successivamente hanno potuto continuare i loro interventi di ripristino”. A viaggiare con una media di due ore di ritardo sono stati anche tutti i treni successivi. Ma si sono anche registrate diverse soppressioni a catena. In condizioni ideali la tratta Porta Genova-Mortara è percorsa in 45 minuti. Come è facile immaginare, grande la frustrazione dei pendolari che si è riversata anche sui social.