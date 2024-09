Milan Club Settimo, weekend di festa

Si è concluso nel migliore dei modi il finesettimana di soci e sostenitori del Milan Club di Settimo Milanese.

Milan Club

La vittoria della formazione rossonera nel derby di Milano di domenica è stato certamente il finale migliore per un weekend iniziato con la festa del club nella serata di venerdì.

Festa pre derby

Il 20 settembre in via Garibaldini 16 il Milan Club Settimo ha ospitato davanti a numerosi sostenitori i giornalisti Peppe Di Stefano e Carlo Pellegatti, che hanno presentato il proprio libro e raccontato fatti e aneddoti del mondo rossonero.

Giochi, musica e fuochi

Il tutto in un contesto di festa: il Milan Club ha organizzato un concerto con il gruppo The Pleyer, giochi per i tanti bimbi accorsi, lotterie e anche lo spettacolo pirotecnico finale. 250 le presenze calcolate dagli organizzatori, per la soddisfazione del presidente Roberto Isernia presidente del Club.