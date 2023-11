Migliori pasticcerie d'Italia: fra le eccellenze anche una realtà di Abbiategrasso

Dopo la guida ai migliori ristoranti, Gambero Rosso "sforna" la guida alle migliori pasticcerie d'Italia: nelle prime posizioni anche la Pasticceria Besuschio di Abbiategrasso.

Le migliori pasticcerie d'Italia

La rivista ha pubblicato nei giorni scorsi la tredicesima edizione della guida Pasticceri e Pasticcerie. Un'indagine come sempre molto accurata, che ha recensito ben 650 locali in tutto il Paese, con sessanta new entry, distribuite su tutto il territorio nazionale.

La Lombardia è la regione più presente, con 89 locali recensiti, seguita dal Veneto con 70. Tra i nuovi ingressi "comanda" la Puglia con ben 10, seguita dagli otto della Sicilia.

La migliore pasticceria d'Italia è invece piemontese.

Le Tre torte di Gambero Rosso

Di seguito la classifica delle primissime posizioni, premiate con le tre torte.

95 punti:

Dalmasso - Avignana (To).

94 punti:

Biasetto – Padova;

Maison Manilia - Montesano Sulla Marcellana (Sa).

93 punti:

Besuschio - Abbiategrasso (Mi);

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (Sa).

92 punti:

Acherer Patisserie Blumen - Brunico (Bz);

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna;

Fabrizio Galla - San Sebastiano Da Po (To);

Gruè – Roma;

Pasquale Marigliano - Nola (Na);

Nuovo Mondo – Prato;

Sal De Riso Costa D’Amalfi - Minori (Sa);

Sciampagna – Palermo;

Walter Musco Bompiani – Roma.

91 punti:

Belle Hélène - Tarquinia (Vt);

Caffè Cavour 1880 – Bergamo;

Fusto Milano – Milano;

Ernst Knam – Milano;

Pasticceria Marisa - San Giorgio Delle Pertiche (Pd);

Rinaldini – Rimini;

Caffè Sicilia - Noto (Sr).

90 punti:

L’arte Bianca - Parabita (Le);

Cortinovis - Ranica (Bg);

Dolce Reale - Montichiari (Bs);

Dolciarte – Avellino;

Luca Mannori – Prato;

Martesana – Milano;

Piccola Pasticceria - Casale Monferrato (Al);

Pepe Mastro Dolciere - Sant’Egidio del Monte Albino (Sa);

Pasticceria Roberto - Erbusco (Bs);

Alessandro Servida – Milano.

I premi speciali

Gambero Rosso ha poi assegnato alcuni premi speciali.

Premio Petra Molino Quaglia – Pasticcere Emergente

Corinne Tammaro e Stefano Lo Jacono

Pasticceria Costè – Borgo San Dalmazzo (CN)

Premio FB Gruppo Clabo – Novità dell’Anno

Tisti – Pasticceria & Tea Room, Domodossola (VB)

Premio Iceteam 1927 – Miglior Pasticceria Salata

L’Arte Bianca – Parabita (LE)

Cesare Gialdi Délices à Emporter – Catania

Premio Miglior Dolce al Cioccolato

Sciampagna – Palermo

Premio Miglior Comunicazione Digitale

Gruè - Roma