Microcredito: prestiti senza interessi fino a mille euro

Prima la pandemia, poi il caro bollette e l’impennata dei prezzi dei generi alimentari. Ed ecco che tanti non riescono più a far quadrare il bilancio famigliare.

Microcredito per i cittadini in difficoltà: prorogati i termini fino al 31 maggio

È a loro che la rete di progetto Solidarietà in circolo iniziativa finanziata dalla Fondazione comunitaria Ticino Olona nell’ambito del Fondo Povertà, mette a disposizione con il prezioso supporto del Comune di Legnano un importante aiuto attraverso il microcredito, un prestito straordinario fino a un massimo di mille euro per affrontare momenti di difficoltà economica e situazioni impreviste.

Il bando per richiederlo, lanciato un anno fa, è stato prorogato fino al 31 maggio (inizialmente la scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2022).

Aiuto immediato ed educazione finanziaria per affrontare meglio il futuro

Il prestito, dell’ammontare massimo di mille euro, restituibile senza interessi per un massimo di venti rate a partire dall’erogazione, viene concesso solo a patto che il beneficiario sottoscriva un piano di rientro elaborato insieme all’assistente sociale e all’educatore finanziario del progetto e aderisca a un percorso di educazione finanziaria, per essere aiutati nel gestire la propria economia famigliare, i propri consumi e l’indebitamento. L’obiettivo dell’iniziativa infatti è duplice: aiutare i cittadini in difficoltà nell’immediato, ma anche metterli nelle condizioni di amministrare al meglio le proprie risorse in futuro.

Chi fosse interessato a ottenere il microcredito deve scrivere un’email all’indirizzo solidarietaincircolo@gmail.com, indicando nome, cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono; gli operatori del progetto ricontatteranno gli interessati e verificheranno l’ammissibilità della richiesta.

Il Comune ha stanziato 40mila euro e tutti possono contribuire donando

L’Amministrazione comunale ha voluto rafforzare questo strumento stanziando 40mila euro e arricchendo così le risorse già disponibili, in modo da permettere a più legnanesi di farne richiesta. Il progetto è alimentato inoltre anche attraverso contributi volontari dal Fondo solidarietà contro il caro bollette lanciato da Palazzo Malinverni nel novembre scorso. Chiunque può donare effettuando un bonifico al seguente Iban messo a disposizione dalla Fondazione Ticino Olona: IT64X05034202110 00000008000 con la seguente causale: "Fondo Povertà - Solidarietà in circolo caro bollette". La donazione si può effettuare anche con PayPal direttamente sulla pagina https://www.fondazioneticinoolona.it/solidarieta-in-circolo-caro-bollette/.