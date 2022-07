Micio intrappolato nel motore: lo salvano i Vigili del Fuoco

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per salvare il micio che oggi, 6 luglio, si era nascosto nel motore di un'auto parcheggiata a Vittuone.

Micio intrappolato: intervengono i pompieri

Intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno per salvare il micio che si era nascosto nel cofano motore di un'auto in un parcheggio. A dare l'allarme la padrona che si è accorta della sua presenza: i pompieri sono riusciti a estrarlo senza che il gatto si facesse male e in dieci minuti è stato riconsegnato alla donna.