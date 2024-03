Mi-Mo-Al: in lieve miglioramento l’indice di affidabilità

Performance in miglioramento sulla linea Milano-Mortara-Alessandria. E’ l’esito del bollettino mensile dell’associazione pendolari Mi-Mo-Al.

Segnali positivi

Nel mese di febbraio dei 1.312 treni programmati sulla Milano-Mortara-Alessandria 256 (19,5%) hanno accumulato un ritardo superiore ai 5 minuti e 43 (3,3%) sono stati soppressi. L'indice di affidabilità del servizio si è assestato al 77,2% in miglioramento di 3,2 punti percentuali rispetto a gennaio 2024. Le cause per la soppressione dei 43 treni sono riconducibili per 26 treni (60,5%; 2% sul totale) a Trenord per guasti del materiale rotabile e mancanza materiale rotabile; per 6 treni a causa di atti vandalici ai convogli, come quelli avvenuti ad Abbiategrasso e Albairate (13,9% e 0,5% sul totale), per 7 treni (16,3% e 0,5% sul totale) a RFI a causa di guasti ai passaggi a livello, agli scambi, a lavori di potenziamento e a esigenze di circolazione, per 4 treni (9,3% e 0,3% sul totale) a causa di uno sciopero.

In servizio i nuovi Caravaggio

Dal 5 febbraio Trenord ha immesso in servizio 2 nuovi convogli “Caravaggio” al posto di quelli più datati. Mezzi che dovrebbero diventare tre a fine marzo come affermato dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.