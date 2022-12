Mezzo di manutenzione esce dai binari: disagi sulla linea per Saronno

Un mezzo della manutenzione della linea ferroviaria è uscito dai binari questa notte alla stazione di Saronno: disagi per i pendolari lungo tutta la linea.

Esce dai binari: disagi sulla linea per Saronno

Nel corso della notte, alle ore 4 circa, in ingresso alla Stazione di Saronno, è uscito dai binari di corsa un carro di un mezzo d'opera (treno per il risanamento della linea) utilizzato da una società appaltatrice che sta svolgendo lavori di manutenzione straordinaria lungo la tratta Saronno-Como.

L'incidente è avvenuto al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio ferroviario, mentre il mezzo rientrava a Saronno dopo aver svolto l'attività notturna. Non ci sono stati feriti né danni all'infrastruttura. FERROVIENORD sta lavorando senza sosta per ridurre al minimo gli impatti sulla circolazione ferroviaria. Il carro sarà rimosso in condizioni di sicurezza nelle prossime ore.