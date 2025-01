«Mettiamoci in gioco», che successo il secondo torneo di tennis in carrozzina

Promozione e pratica del tennis per persone disabili presso le strutture del TC Lainate. Questo l’obiettivo dell’associazione «Mettiamoci in gioco» che nello scorso fine settimana, presso i campi da tennis del centro sportivo di via Lamarmora, ha organizzato la seconda edizione del torneo Tc Lainate per atleti diversamente abili.

Otto giocatori provenienti dal Nord Italia divisi in due categorie

Otto i giocatori iscritti, divisi in due girone, provenienti dal Nord Italia che si sono affrontati in partite di singolo. Tra i partecipanti anche due atleti di casa Moreno Monti nel girone Gold e Daniele Colombo nel girone Silver. Partite avvincenti quelle disputate sui campi lainatesi alla presenza di diversi spettatori tra cui l’assessore alle associazioni del comune lainatese, che ha patrocinato l’evento, Angelo Crespi.

Rocco Brando primo nella categoria Gold e Diego Amadori sul gradino più alto del Silver

Alla fine le premiazioni che hanno visto salire sul gradino più alto del podio della categoria Gold Rocco Brando, ventunesimo nella graduatoria nazionale, che in finale ha battuto Paolo Cancelli, attualmente tredicesimo nelle classifiche nazionali. Per quanto riguarda, invece, il torneo Silver, la finale è stata vinta da Diego Amadori, 54esimo nella classifica nazionale che, dopo una gara combattuta ha superato il portacolori di casa Daniele Colombo che occupa l’86esima posizione nella graduatoria nazionale.

Al termine delle partite effettuate le premiazioni

Premiazioni effettuate alla presenza di Viviana Ciovati (figlia di un socio fondatore del TCLainate), Luca Granata (Membro del Consiglio di indirizzo generale di Enpap ), Laura Parolin (Presidente dell’Albo degli Psicologi della Lombardia), Jacopo Giullà (Pilota di moto paralimpico oltre che di Alessandro Colautto, presidente del Tennis Club Lainate e dell’insegnate Alessandra.Venturi