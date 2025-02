Messa in basilica per le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati

Con una Messa nella basilica di San Magno, celebrata nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, si sono concluse le iniziative promosse a Legnano dalla Sezione Lombardia dell'Associazione nazionale Nastro verde in occasione del Giorno del Ricordo.

La Messa in San Magno ha concluso le iniziative per il Giorno del Ricordo

Alla celebrazione eucaristica, officiata da con Domenico Alonge, erano presenti il sindaco Lorenzo Radice, i vertici delle forze dell’ordine cittadine, un ufficiale superiore della Brigata di supporto alla base Nato di Solbiate Olona comandata dal generale di Brigata Giampiero Bisanti, nonché i presidenti dell'Associazione Carabinieri di Legnano e Parabiago, accompagnati da altri soci; il presidente, nonché alfiere di Associarma, dell'Associazione nazionale Marinai; il presidente dell'Associazione Granatieri di Sardegna;il presidente dell'Associazione Paracadutisti, tutti di Legnano; una rappresentanza della sezione di Busto Arsizio dell'Associazione Finanzieri d’Italia; un rappresentante del Movimento nazionale Istria Fiume Dalmazia; la presidente del Centro culturale San Magno; il presidente dell’Ucid; numerosi soci dell'Associazione Nastro verde e fedeli. La cerimonia si è conclusa con la lettura della "Preghiera per i martiri delle foibe", composta nel 1959 da monsignor Antonio Santin, arcivescovo di Trieste e Capodistria.

Venerdì 7 la conferenza dell'esule istriano Piero Tarticchio

Le commemorazioni per il Giorno del Ricordo erano iniziate venerdì 7 febbraio con una conferenza, organizzata di concerto con la presidente del Centro culturale San Magno professoressa Maria Teresa Padoan, tenuta dall'esule istriano Piero Tarticchio, nato a Gallesano in Istria nel 1936, da dove è stato costretto all’esodo nel 1947 dai partigiani comunisti di Tito che uccisero e gettarono nelle foibe sette suoi parenti tra i quali il padre e lo zio don Angelo Tarticchio. In memoria di quest’ultimo l’Associazione ha elargito al prevosto di Legnano monsignor Angelo Cairati una donazione per l'acquisto di "un mattone" per il restauro della chiesa di Sant'Ambrogio.