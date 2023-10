Mercoledì 4 ottobre in programma la "Cerimonia per la pace"

In occasione della Giornata della Pace, della fraternità e del dialogo, si terrà a Sedriano la "Cerimonia per la pace", dedicata al pianeta terra e alla pace tra i popoli.

Mercoledì 4 ottobre la "Cerimonia per la pace"

La cerimonia è in programma mercoledì 4 ottobre alle 21 in piazzetta S. Francesco, nel cortile del municipio. La Cerimonia vedrà sfilare tutte le 193 bandiere delle nazioni del mondo riconosciute dall'Onu ed è organizzata da Comitato Intercomunale per la Pace, parrocchia, Anpi e Acli del magentino, Scuola senza frontiere di Corbetta, con la collaborazione dell'associazione Art&venti2012 e il patrocinio del Comune.

I presenti all'evento sfileranno con le bandiere, divise per continenti, pronunciando la parola pace nella relativa lingua della nazione della bandiera. "La visione di insieme di tutte le bandiere del mondo rappresenta una grande potenza comunicativa per i nuovi modelli relazionali perché la pace è tra noi stessi e il pianeta terra che ci ospita" ha spiegato Vito Palladino, presidente di Art&venti2012. Un invito a partecipare numerosi per riflettere sulla inutilità della guerra, arriva dal presidente del Comitato Intercomunale per la Pace Sergio Colombo.