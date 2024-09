Mense scolastiche: da oggi ambienti più green e vivibili

Riduzione dell’impatto ambientale, migliore vivibilità e sensibilizzazione contro gli sprechi alimentari: così

i refettori di otto scuole del Comune di Legnano diventano più sostenibili.

Refettori sostenibili a Legnano grazie al progetto di Sodexo

Otto scuole del Comune di Legnano vedono trasformati i loro refettori grazie a un’iniziativa promossa da Sodexo, leader nei servizi di ristorazione e gestione degli spazi. A fare da apri-fila è stata la scuola primaria Gianni Rodari, dove lunedì 25 settembre è stata inaugurata la nuova mensa. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e migliorare la vivibilità degli ambienti scolastici, sensibilizzando gli studenti contro gli sprechi alimentari. Questo progetto, parte dell’offerta migliorativa di Sodexo per la gestione della refezione scolastica a Legnano, si ispira alla filosofia green.

L'assessore alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei ha sottolineato l'importanza di questi interventi per il benessere degli studenti e per la sostenibilità ambientale, evidenziando come i nuovi refettori possano trasmettere messaggi importanti:

"Il cibo è un bene prezioso che ci nutre e che dobbiamo imparare a non sprecare. Confidiamo che ambienti più confortevoli aiutino a vivere meglio il momento del pasto".

Interventi mirati e menu sostenibili

Le scuole coinvolte sono sette primarie (Rodari, Pascoli, Manzoni, Toscanini, Deledda, Don Milani, De Amicis) e una scuola dell’infanzia (Collodi). Gli interventi includono la tinteggiatura, il riallestimento con messaggi educativi contro lo spreco alimentare, l’installazione di impianti di illuminazione a basso consumo e la creazione di controsoffitti fonoassorbenti per migliorare il comfort acustico. Altri plessi scolastici di Legnano, come le primarie Mazzini e Carducci, saranno interessati da interventi analoghi. Sodexo, che serve ogni giorno 2.850 pasti nelle scuole legnanesi, ha inoltre introdotto menu conformi ai Criteri Ambientali Minimi del 2020, promuovendo un’alimentazione sostenibile.

Paola Madona, Direttore Regionale di Sodexo Italia, ha dichiarato:

"Siamo davvero entusiasti della collaborazione con l’amministrazione comunale di Legnano. Oltre a garantire un’alimentazione sana e sostenibile, il nostro impegno quotidiano è quello di avvicinare gli alunni al rispetto dell';ambiente e favorire la loro socializzazione in un ambiente confortevole in cui possano confrontarsi e imparare insieme".