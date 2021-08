Meno ricoveri in Terapia intensiva, più nei reparti, e ancora dei decessi: è la fotografia dello stato della pandemia da Covid in Lombardia

Meno ricoveri in Terapia intensiva

Venerdì 20 agosto sono stati effettuati 34.547 tamponi che portano il totale a 13.175.422, mentre i nuovi positivi sono stati 504 per una percentuale pari all'1,4%. Il numero si ricoverati in Terapia intensiva è calato di una unità (ora sono 41), quello negli altri reparti salito di 5 (ora 314). Si registrano altri decessi: 3 per la precisione che portano il totale a 33.875

I nuovi casi per provincia

Milano: 136 di cui 46 a Milano città

Bergamo: 32

Brescia: 63

Como: 17

Cremona: 21

Lecco: 0

Lodi: 10

Mantova: 61

Monza e Brianza: 0

Pavia: 36

Sondrio: 12

Varese: 96