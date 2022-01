Meno code e attese, Ats rivede gli orari dei punti tampone

NUOVE MODALITA' E PIU' TEST

Da lunedì l'orario spartiacque sarà quello delle 15: prima chi ha la prenotazione del medico, dopo gli altri

Da lunedì 24 gennaio ci saranno nuovi orari nei punti tampone. Questo dopo l'iniziativa intrapresa da Ats Milano che ha rivisto le modalità del servizio allo scopo di ridurre code e attese.

Nelle scorse settimane la rete di ASST ed erogatori privati, coordinata da ATS, che gestisce i punti tamponi tamponi ha più che triplicato l’attività su prenotazione rivolta a casi sospetti o a casi positivi a fine isolamento. In questo modo, solo nell’ultima settimana, è aumentato del 40% il numero di tamponi svolti su prenotazione e si è ridotto di circa il 20% il numero di persone che si sono presentate con la ricetta ma senza appuntamento. Da lunedì 24 gennaio è previsto invece l’avvio di una nuova iniziativa finalizzata a ridurre code e attese e a venire incontro alle esigenze dei cittadini.

ATS Città Metropolitana di Milano ha riorganizzato gli orari dei punti tampone della propria rete:

fino alle 15 : potranno presentarsi solo i cittadini con prenotazione informatica effettuata dal Medico di medicina generale (MMG), Pediatra di libera scelta (PLS) o Continuità assistenziale (ex Guardia medica);

: potranno presentarsi solo i cittadini con prenotazione informatica effettuata dal Medico di medicina generale (MMG), Pediatra di libera scelta (PLS) o Continuità assistenziale (ex Guardia medica); dopo le 15 : potranno presentarsi solo i cittadini senza prenotazione a patto che abbiano la documentazione necessaria per accedere ai punti tampone, secondo le indicazioni della tabella “Tamponi garantiti dal Servizio sanitario regionale – A chi sono dedicati e dove farli”, presente sul sito di ATS.

La maggior parte delle strutture seguirà gli orari sopracitati. L’elenco completo dei centri ad accesso libero è consultabile qui.

Il direttore di Ats: "Procedure semplificate frutto dell'ascolto"

«Con la nuova organizzazione condivisa anche con la prefettura – spiega Walter Bergamaschi, Direttore generale dell’ATS Città Metropolitana di Milano – vogliamo garantire a chi si presenta con la prenotazione di poter rispettare l’orario indicato e semplificare le procedure di accesso ai punti tampone. Abbiamo ascoltato le segnalazioni e i consigli dei cittadini, dei medici e delle istituzioni al fine di rimodulare l’offerta della nostra rete per renderla più fruibile».

Il fronte della sorveglianza scolastica

Ci sono novità anche sul fronte della sorveglianza scolastica, sempre a partire da lunedì 24 gennaio. Sono stati infatti istituiti tre punti tamponi con linee dedicate a questa attività: i drive through di Rho, Trenno e Codogno. Anche negli altri punti tampone, dopo le 15, potranno comunque essere effettuati tamponi per gli alunni e gli operatori delle scuole primarie e secondarie che devono svolgere testing di sorveglianza in presenza di uno o più casi positivi in classe. Per accedere ai centri dovrà essere presentato il documento rilasciato alle famiglie dalla scuola. L’iniziativa è stata adottata per ridurre la pressione sulle farmacie, che restano comunque il canale prioritario cui rivolgersi per questo tipo di attività. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina “Ripartenza scuole” sul sito di ATS. L'Agenzia consiglia ai cittadini di consultare periodicamente il sito istituzionale, dove sono contenute tutte le notizie aggiornate sull'emergenza Coronavirus.