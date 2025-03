Un campus aperto dalle 8 alle 17 a Legnano per venire incontro alle famiglie che dovranno lavorare durante il lungo ponte di chiusura scolastica dal 17 al 28 aprile.

Mega ponte scolastico per le vacanze di fine aprile: un campus per aiutare le famiglie

Si annuncia un lungo ponte per il mese di aprile; data la vicinanza fra le vacanze pasquali e la festività del 25 aprile, le scuole legnanesi saranno infatti chiuse da giovedì 17 aprile per riaprire lunedì 28. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie con genitori lavoratori che potrebbero trovarsi a dover coprire i cinque giorni feriali (17, 18, 22, 23 e 24 aprile) di questo periodo con i figli a casa, l’amministrazione comunale propone un campus di primavera per bambini e bambine della scuola dell’infanzia e primaria. Sede del campus per i bambini di entrambi gli ordini è la scuola Carducci di via XX Settembre. Il campus è aperto dalle ore 8 alle 17.

Il commento dell'assessore Maffei

«In questi anni l’amministrazione ha pensato diversi servizi per facilitare la conciliazione famiglia -lavoro -ricorda Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva. Fra questi la sperimentazione del campus invernale per aiutare le famiglie con figli nel periodo delle vacanze di Natale e Capodanno; un’offerta che è stata apprezzata e che abbiamo riproposto negli anni sempre con un’ottima risposta visto che i posti disponibili sono stati sempre occupati. È segno che abbiamo intercettato un bisogno reale delle famiglie e per questo, di fronte a un periodo così prolungato di chiusura delle scuole, per la prima volta proponiamo un campus anche nel periodo primaverile. Esattamente come per il campus invernale offriamo un servizio altamente flessibile permettendo alle famiglie di prenotare anche una solo giornata La nostra scelta è caduta sulla scuola Carducci perché abbastanza centrale rispetto al territorio legnanese e per le caratteristiche dell’edificio e degli spazi esterni, facilmente utilizzabili in questo periodo dell’anno».

Le iscrizioni sono aperte sino alle 12 del 24 marzo al link https://www.pedagogia.it/crdlegnano/ della cooperativa Stripes.

La disponibilità dei posti si esaurirà secondo l'ordine di presentazione delle richieste.