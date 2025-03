Meeting di marzo per il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione dedicato al tema "Carcere e Lavoro" tenuto presso La Valle di Ezechiele Coop. Soc. di Fagnano Olona.

Meeting di marzo per il Lions club Rescaldina

Don David Maria Riboldi, Cappellano del Carcere di Busto Arsizio, ha illustrato il progetto della Cooperativa "Una speranza dopo il carcere".

Ha esordito dicendo "C’è vita dopo il carcere? La risposta dovrebbe essere sì, ma purtroppo non è così."

“Mettiamoci all’opera”. È un’esortazione a tutti i presenti quella con la quale ha aperto il discorso Don David Maria Riboldi, Cappellano del Carcere di Busto Arsizio, Vicario Parrocchiale presso la Parrocchia S. Anna di Busto Arsizio e Fondatore della Cooperativa Sociale La Valle di Ezechiele, situata in Fagnano Olona (VA). “In Italia – dice – siamo migliorati in tantissime cose, abbiamo fatto passi da gigante, tranne che sulle carceri”. Leggendo un passo di un testo scritto da Giacinto Tunesi, il quale già nel 1919 diceva: “Lo Stato crede bastare infliggendo condanne”. “Allora come oggi infliggere solo condanne non serve”, ha notato Don David.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

La prima volta nella sede della cooperativa

Il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione ha tenuto la sua conviviale negli spazi della Cooperativa, “E’ la prima volta che un’Associazione si fermi a cena tra scatole e scatoloni e assemblaggi di vari pezzi di metallo”, evidenzia compiaciuto il Cappellano.

Al meeting erano presenti Gian Claudio Castellani - Presidente Lions Club Legnano Rescaldina Sempione; Carlo Massironi - Past Governatore Distretto 108 Ib1 nell'anno del Centenario del Lions International; Danilo F. Guerini Rocco - GET/MD Past Governatore Distretto 108 Ib1; Alberto Frigerio - Immediato Past Governatore Distretto 108 Ib1; gli Officer del Distretto 108 Ib1 Eleonora Bassani, Massimo Bellasio, Manuela Cattaneo, Marco Petrillo; Silvio Accomando - Presidente del Lions Club San Giorgio su Legnano e Stefano Garoni - Presidente del Lions Club Lombardia Digital LD.

L’occasione è stata tale anche per consegnare il distintivo del 35esimo anno di appartenenza lionistica al PDG Carlo Massironi, l’onorificenza di Lions Guida all’Officer Distrettuale Massimo Bellasio e la Melvin Jones Progressive all’Officer Distrettuale Eleonora Bassani Cardani per il progetto di servizio MK Onlus.

La situazione delle carceri italiane

“Quella delle carceri italiane è una situazione drammatica: fatta di sofferenza e di rinuncia agli affetti più cari. Il carcere è un posto difficile, ha proseguito nel racconto Don David. A pesare, poi, è soprattutto il problema del sovraffollamento: “A Busto Arsizio su 240 posti che possono essere occupati, ad oggi, ci sono 433 persone. A bilancio però, lo Stato italiano destina 3,5 miliardi di euro alle carceri”. Un'altra situazione che rende la vita in carcere difficile, oltre alla privazione della libertà, è la fatica quotidiana degli operatori.

Ma, accanto a tutta questa sofferenza quotidiana, uno spiraglio di luce arriva dalla Valle di Ezechiele. Una Cooperativa nata nell’ottobre del 2021, inaugurata dall’allora Ministro della Giustizia Marta Cartabia, che nel giorno dell’inaugurazione disse: “E’ sempre possibile quando c’è qualcuno che ti attende”. A gestire la Cooperativa la presidente Anna Bonanomi, che, lasciato il suo posto in banca, fisso ed assicurato, ha reinvestito nella collaborazione in una Cooperativa e in una nuova vita.

Anche in provincia di Varese sono stati stipulati protocolli tra la Prefettura ed Enti e Organizzazioni per facilitare il reinserimento sociale e lavorativo attraverso un percorso rieducativo di Persone detenute.

Si è trattato di un meeting molto partecipato ed apprezzato per i suoi contenuti umani e sociali.