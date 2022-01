Medico di base positivo al Covid, l'avviso ai cittadini

BUSCATE

L'annuncio della dottoressa Marta Ponciroli che opera nell'Ambulatorio della filanda

Medico di base positivo al Coronavirus a Buscate: l'avviso ai pazienti.

Medico di base in isolamento

Il Covid ha colpito anche un medico di base. E' quanto successo a Buscate, nell'Ambulatorio medico della filanda. Si tratta della dottoressa Marta Ponciroli che opera proprio all'interno degli spazi cittadini dedicati ai medici di medicina generale

L'avviso ai pazienti

"Si informano i pazienti che non potrò essere in ambulatorio nei prossimi giorni essendo in isolamento per positività Covid - annuncia Ponciroli - Risponderò comunque alle telefonate della mattina e alle mail. In caso di urgenze cliniche sarà mia premura fornire indicazioni per una valutazione dai colleghi del gruppo che prego dunque di non contattare. Il servizio di segreteria a Inveruno rimane attivo fatto salvo i giorni di chiusura per festivi precedentemente comunicati".