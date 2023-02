Medici di famiglia, in servizio una nuova dottoressa

Un nuovo medico di medicina generale ha preso servizio a Legnano.

Medici di famiglia, a Legnano ha preso servizio una nuova dottoressa

Si tratta della dottoressa Noemi Ciapparelli, che da lunedì ha iniziato a ricevere i pazienti nell’ambulatorio di via Fiume, in zona Oltrestazione.

Una novità importante per i tanti legnanesi che negli ultimi mesi sono rimasti senza medico di famiglia (un’emergenza che sta assumendo dimensioni preoccupanti in tutta la zona e che ha iniziato a farsi sentire anche in città medio-grandi come Legnano), e che l’Amministrazione comunale ha annunciato con una nota sul sito del Comune. "Le persone rimaste senza medico di base possono richiedere di essere iscritte fra i suoi pazienti in farmacia o sul fascicolo sanitario elettronico" spiega Palazzo Malinverni.

L'ambulatorio di emergenza nel vecchio ospedale chiuderà i battenti

Lo stesso Comune annuncia inoltre che a breve l’ambulatorio temporaneo di medicina di base attivato dall’Ats in collaborazione con l’Asst nell’ospedale vecchio di Legnano, con ingresso da via Candiani 2, chiuderà i battenti. La nuova dottoressa infatti dovrebbe essere in grado di soddisfare tutte le richieste espresse dal territorio.

Il servizio straordinario, riservato esclusivamente ai cittadini dell’ambito Legnano-Rescaldina che sono rimasti scoperti per l’assistenza di base a causa del pensionamento del proprio medico, era entrato in funzione a metà gennaio. Attivo durante la settimana, nelle ore diurne (lunedì 17-20, martedì 10-13, mercoledì 17-20, giovedì 10-13, venerdì 10-13), è accessibile liberamente, senza prenotazione.

Nell’ex portineria del vecchio nosocomio resteranno invece attivi gli ambulatori del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) che svolgono orario serale nei giorni festivi (sabato e domenica).