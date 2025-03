Medici di base, anche Villa Cortese in affanno: "Il Comune può solo sollecitare"

Mancanza di medici di base a Villa Cortese? Il Comune è "sul pezzo" ma non può far altro che chiedere e sollecitare. Mentre i cittadini hanno organizzato una raccolta firme per chiedere più dottori in paese, dal Comune ribadiscono di aver interpellato ripetutamente le autorità preposte al tema specifico e di aver trovato, grazie alla collaborazione di MutuaMedica, uno spazio utilizzabile per qualche ora a settimana da qualsiasi medico voglia mettersi a disposizione.

Le precisazioni del sindaco Barlocco

«Specifichiamo che non si tratta di una questione di posti ma di persone – fa presente il sindaco Alessandro Barlocco - Una premessa però è bene ribadirla per evitare informazioni fuorvianti e creare confusione tra le persone: in tema di sanità e quindi di medici, pediatri, ecc. il Comune è fuori ruolo. Con una semplificazione, seppure incompleta, ricordo che il tema sanità viene gestito dal sistema sanitario regionale e quindi Asst e, poi più in alto, Ats e Regione Lombardia. Ruoli, competenze e sopratutto risorse non sono in capo ai Comuni".

Gli sforzi del Comune sono comunque orientati a sbloccare questo impasse:

"Detto ciò, il rapporto con Asst è aperto: sollecitiamo, collaboriamo per trovare soluzioni soprattutto per i più fragili e, come ancora in questo caso, abbiamo manifestato ad Asst la disponibilità di locali idonei ad ospitare attività medica grazie anche alla collaborazione con la Mutua Medica. Non è quindi un problema di posto ma di disponibilità di persone. Ho invitato pertanto i promotori dell’iniziativa a segnalarci e a segnalare ad Asst i medici con cui gli stessi promotori sono in contatto in modo da verificare con loro eventuali soluzioni".

Intanto la mobilitazione dei villacortesini prosegue. Tra le altre cose, si cerca anche qualche volontario o volontaria che possa fungere da supporto a un dottore aggiuntivo, per organizzare l'agenda degli appuntamenti.