McDonald’s assume 505 persone nella provincia di Milano

McDonald’s è alla ricerca di 505 figure da inserire in organico nei suoi ristoranti. In particolare 188 a Milano, 76 a Cinisello, 32 a Garbagnate, 18 a Novate Milanese, 13 a Paderno Dugnano, 30 a Segrate, 37 a Sesto San Giovanni, 5 ad Abbiategrasso, 4 a Rho, 2 a Bellinzago, 2 a Cologno Monzese, 2 a Gorgonzola, 2 a Pantigliate, 2 a Pioltello, 2 a Truccazzano, 2 a Vignate, 5 a Cassano, 3 a Rozzano, 3 a Cesano Boscone, 7 a Corsico, 5 a Busto Garolfo, 6 a Cerro Maggiore, 7 a Legnano, 6 a San Vittore Olone, 2 a Magenta, 4 a Sedriano e 40 a Vimodrone per il McDonald’s di prossima apertura.

Posizioni che rientrano nel piano di recruiting nazionale, che prevede l’assunzione di 2mila nuove persone di cui circa mille faranno parte dell’organico dei nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni italiane nei prossimi mesi, mentre le altre mille, saranno assunte per rafforzare lo staff di alcuni dei ristoranti già esistenti.

Come candidarsi