Maxi potatura in corso a Rho per 600 piante

Gestione del verde

Particolare attenzione agli alberi e ai giardini delle scuole sempre più utilizzati durante la pandemia.

580 alberi, 42 cantieri di cui 14 nelle scuole: sono i numeri delle potature invernali pianificate dall’Ufficio Verde del Comune di Rho.

Potate già metà delle piante

I lavori sono già iniziati, con 229 piante già tagliate a metà gennaio e altri 351 da potare entro il 20 marzo. Da lunedì 31 gennaio è aperto il cantiere per le potature lungo la strada in corso Europa, nel tratto compreso fra l'innesto di via Cardinal Ferrari fino a quello di via De Amicis, per poi proseguire in via De Amicis.

Particolare attenzione alle scuole